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有望接任工商建研會理事長 吳志揚拋加強三大任務拓展影響力

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中華民國工商建設研究會6日將舉辦理事長交接典禮，前立委吳志揚有望接任工商建研會第20屆理事長。圖／取自吳志揚臉書
中華民國工商建設研究會6日將舉辦理事長交接典禮，前立委吳志揚有望接任工商建研會第20屆理事長。圖／取自吳志揚臉書

中華民國工商建設研究會6日將舉辦理事長交接典禮，前立委吳志揚有望接任工商建研會第20屆理事長。吳志揚表示，未來將積極推動三項任務，包括重新結合媒體對外發聲；結合政府與民意機關參與政策制定；以及連結多個工商團體，擴大建研會影響力。

吳志揚指出，工商建研會過去作為工商團體之首，涵蓋傳產、服務業、高科技業等多元產業，有其影響力與地位。這幾年來國民黨在野，聲勢轉趨較弱，未來他接任理事長後，將憑藉立委的服務經驗，希望重新建立平台的影響力與公信力，要把建研會打造成國內具有影響力與聲量的工商團體。

吳志揚表示，建研會已經很常一段時間沒有在媒體上發聲，未來他希望能針對財經、產業各項議題上，透過研討會、座談會或記者會發表看法。同時，目前建研會有九名立委，過去擔任過立委的會員更多，他希望可以透過民意代表，將討論議題連結相關部會，實質參與政策制定，進而影響政策執行。

吳志揚也說，未來建研會將與工商協進會、工總、商總等團體連結，一起合辦活動，甚至可在重大議題例如能源問題上共同發表意見，擴大影響力。

談及2026年底選情，吳志揚表示，作為前桃園縣長，對於國民黨在桃園的選情審慎樂觀，「藍綠候選人的形象、實力有很大差距，」他對桃園市長張善政有信心，但千萬不能輕忽，若選情過冷，有時會出現「意外」，「我自己就吃過這個虧」。

至於其他縣市，吳志揚表示，台北的「洋流」目前看來無外溢趨勢，但仍要小心選前幾天民進黨發動抗中議題等操作，影響選情。至於原來藍營執政的縣市包括新竹縣、宜蘭縣、彰化縣等，仍需加把勁。

吳志揚 理事長 立委 2026九合一選舉

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