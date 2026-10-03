林佳龍將抵鳳凰城 出席辦事處揭牌與參訪台積電美廠

台美經貿關係持續深化，知情人士今天表示，外交部長林佳龍預計在當地時間10月3日晚間抵達美國亞利桑納州鳳凰城，除將出席駐鳳凰城辦事處揭牌儀式，也會拜會當地政要、參訪台積電亞利桑納廠，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯將陪同。

林佳龍甫結束訪問中美洲友邦貝里斯及瓜地馬拉，隨即將轉往美國亞利桑納州鳳凰城拜會，預計在當地時間10月3日晚間抵達。知情人士表示，在總統賴清德「價值外交」及打造經濟日不落國的政策方向下，政府透過「總合外交」進一步鏈結外交、經貿及產業，將台灣在美國各州的投資布局轉化為深化台美關係的新支點。

知情人士指出，林佳龍此行除將出席駐鳳凰城辦事處揭牌儀式，並拜會亞利桑納州及鳳凰城市政要外，也會參訪台積電亞利桑納廠，與赴美投資企業交流，了解台灣企業在美布局的實際需求，而企業考察團則由全國創新創業總會及國經協會共同參與，並邀集AI、科技、生醫、觀光旅遊及金融貿易等領域企業代表同行。

除林佳龍與企業考察團之外，知情人士說，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）也將特別自華府前往鳳凰城，陪同相關行程，展現台美雙方對深化地方及產業交流的重視。

2020年台積電宣布赴亞利桑納州投資設廠後，已帶動台灣半導體供應鏈及逾200家企業陸續赴美設廠或設立營運據點，逐步形成產業聚落，知情人士表示，台積電近年持續擴大對美投資，包含2025年宣布將投資額提升至1650億美元、今年進一步宣布新一輪擴建計畫，在美投資規模提升至2650億美元。

知情人士還提到，據台積電財報顯示，美國亞利桑納州新廠在2026年第1季單季獲利約新台幣188.08億元，認列投資收益約169.09億元，單季獲利已超越2025年全年獲利161.41億元；今年上半年累計獲利360.66億元，台積電認列投資收益311.51億元。

知情人士強調，這證明台灣的先進半導體產業有能力進行全球主動布局，林佳龍此次特別安排參訪台積電並與赴美投資企業交流，就是希望直接了解企業在當地經營面臨的實際需求，也掌握台灣企業如何與美國地方政府、產業及社群建立更緊密連結，讓海外布局與台灣的研發、人才及供應鏈形成正向循環，強化互惠互利的「台美共生夥伴」。

隨著台灣企業在亞利桑納州投資及布局持續增加，知情人士認為，外交服務也必須從傳統的領務及僑務服務，進一步延伸至產業、經貿及地方政府合作，駐鳳凰城辦事處揭牌後，能透過駐外館處更加貼近企業第一線需求，協助台灣企業與美國地方政府、產業及學研機構建立連結，同時將地方合作所累積的成果，回饋到台美整體關係。

美國聯邦政府近年也多次鼓勵各州政府及企業與台灣拓展關係，知情人士說，這顯示台美交流已逐步從中央政府層級，深入州政府、城市、產業及民間，而林佳龍去年率團訪問德州，今年再前往亞利桑納州，都是落實賴總統深化台美經貿關係、擴大與美國各州交流政策方向的一環。