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深化台英經貿戰略夥伴關係 國經協會率高階企業團赴英和techUK簽MOU

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
國經協會呂桔誠理事長（前排左）與techUK執行長Julian David OBE（前排右）10月2日共同簽署合作備忘錄，由經濟部次長江文若（後排左）與英國商業暨貿易部貿易國務大臣 Anas Sarwar（後排右）見證。圖/國經協會提供
國經協會呂桔誠理事長（前排左）與techUK執行長Julian David OBE（前排右）10月2日共同簽署合作備忘錄，由經濟部次長江文若（後排左）與英國商業暨貿易部貿易國務大臣 Anas Sarwar（後排右）見證。圖/國經協會提供

為持續拓展台灣與英國在關鍵前瞻產業與經貿投資領域的合作機會，中華民國國際經濟合作協會受外交部委託，於9月26日至10月3日籌組「2026年台灣高階企業赴英國經貿訪問團」，由國經協會理事長呂桔誠及華新麗華董事長焦佑倫共同率領31位產業界高階代表訪英，這也是有史以來最具規模的台灣企業赴英訪團。

國經協會指出，本次高階經貿訪問團成功結合產官學研多方資源，不僅與英國頂尖科技聚落與核心商會實地對接，更透過多場高層次會議與合作備忘錄的簽署，具體深化台英雙邊在先進科技領域的夥伴關係，為我商開拓更廣闊的國際市場與合作契機。

本次訪問團聚焦人工智慧、先進製造、潔淨能源與淨零碳排等核心戰略領域，在牛津─劍橋產業走廊參訪、CBI圓桌會議、techUK商務洽談會以及台英企業圓桌會議等四大重點活動上取得豐碩成果，為台英雙邊產業鏈結寫下里程碑。

其中10月2日舉辦的重頭戲「台英企業圓桌會議」，邀請英國商業暨貿易部（DBIST）貿易國務大臣 Anas Sarwar 與我國經濟部政務次長江文若蒞會，雙方產官界針對台英未來經貿合作機遇與挑戰交換前瞻建言，並在江文若與Anas Sarwar見證下，國經協會與英國科技產業協會（techUK）舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，兩國科技產業及經貿交流邁向新階段。

訪問團深入英國最具創新動能的「牛津─劍橋產業走廊」（Oxford-Cambridge Innovation Corridor）。在牛津部分，團員實地參訪米爾頓科學園區（Milton Park）與哈威爾科技創新園區（Harwell Science and Innovation Campus），並與當地經濟發展機構及英國國家太空實驗室RAL Space進行深度交流，探討太空科技、量子科技與先進材料等領域合作契機。

在劍橋部分，訪團出席由 Innovate Cambridge 主辦的商務媒合會，台新證券、仁寶電腦、台智雲、碩網資訊與永光化學等代表與劍橋當地深科技新創進行一對一交流。團員亦實地參訪半導體矽智財巨擘安謀（Arm）總部，深入了解英國半導體生態系，並考察劍橋科學園區（Cambridge Science Park）與西劍橋創新區（Cambridge West Innovation District），全面掌握英國產學研聚落的最新發展。

10月1日上午，訪團於倫敦與英國工業聯合會（CBI）共同召開企業圓桌會議，由CBI政策與倡議長 John Foster主持。會中聚焦「人工智慧與數位科技」、「先進製造」及「潔淨能源與淨零碳排」三大議題進行分組討論，並邀請我國企業代表擔任各組發表人，與英方企業共同深入探討高科技供應鏈韌性與能源轉型策略，凝聚高度合作共識。

訪團於10月1日下午拜會techUK並舉辦專場商務交流會。在techUK副執行長Antony Walker與呂桔誠共同開場下，雙方企業就AI基礎設施、雲端運算、智慧裝置及資通訊解決方案展開對話。多間台灣指標性科技企業與英國企業進行簡報與互動，搭起台英數位科技產業的合作橋樑。

經貿 華新麗華 焦佑倫 經濟部 外交部

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