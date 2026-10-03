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同一區域離岸風機2個月內2起事故 能源署說話了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
沃旭大彰化西南第二階段與西北離岸風場才於今年初全數安裝完工，但8月至10月短短2個月內，已接連發生2起事故。圖／取材自沃旭官網
沃旭大彰化西南第二階段與西北離岸風場才於今年初全數安裝完工，但8月至10月短短2個月內，已接連發生2起事故。圖／取材自沃旭官網

沃旭彰化西北離岸風場編號H04風機昨（2）日發生葉片斷裂事故，詳細原因仍待調查，經濟部能源署下周將要求業者進一步說明事故原因的初步判斷，以及後續處理方式。大彰化西北離岸風場運轉中的巨型風機，短短2個月內已發生2起事故，同一風場接連發生事故的罕見狀況，已引起能源署關注，將請業者評估啟動風機全面健檢。

同一風場先前發生的另一起事故是火災，G05風機於8月8日凌晨3時29分發生故障，5時起火，火勢直至6時30分才停止。由於其他離岸風場目前並未傳出火災或葉片斷裂等類似事故，能源署因此認為，有必要進一步釐清大彰化西北離岸風場近期事故接連發生的原因，釐清為何類似事故集中發生於同一風場。

沃旭今年1月20日宣布沃旭大彰化西南第二階段及西北離岸風場所有風機安裝完工，風場位置距離彰化外澹約35至60公里處，共有66座最新世代、單機量14MW的SG14-236離岸風機，風機供應商為西門子歌美颯。

同一風場、同一批安裝的風機接連發生事故，且該批風機數量才66座，已有2座損毀。至於8月8日發生的火災，能源署也還沒收到業者的火場鑑定報告。

能源 沃旭 彰化

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