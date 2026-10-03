台英簽署科學創新及技術協議 邁向科技合作新里程碑

台英科技合作迎來歷史性突破！駐英國代表姚金祥與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）於臺灣時間10月2日在倫敦正式簽署臺英科學創新暨技術合作協議（Science, Innovation and Technology Arrangement, SITA），以支持臺灣國家科學及技術委員會與英國商業、創新、科學及貿易部（Department for Business, Innovation, Science and Trade，BIST）之間的合作。簽署儀式由國科會副主委陳炳宇與英國國家科技顧問史密斯博士（Dr. Dave Smith）共同見證，象徵雙方科技夥伴關係邁入全新里程碑。

國科會副主委陳炳宇於致詞時表示，本協議的簽署是臺英合作制度化的重要一步，有助於透過具體計畫發揮雙方在科學與技術上的優勢互補。陳副主委並指出，在SITA的框架下，臺灣與英國將持續加強合作，以提升雙方在關鍵科技領域的全球競爭力及供應鏈韌性。

本協議的簽署，延續了國科會主委吳誠文與英國主責太空、網路及監管改革部長勞埃德男爵夫人（Baroness Lloyd of Effra）今年於倫敦舉行的高層會談。會談期間，雙方皆強調將共同願景轉化為具體行動的重要性，以持續推動並深化雙邊的科學研究合作。

簽署儀式後，隨即由陳炳宇副主委與史密斯博士共同主持臺英SITA圓桌討論會議，針對SITA架構下的首波合作計畫及半導體人才培育計畫展開深入交流，透過討論，雙方同意推動以下合作項目，包括衛星通訊合作（UKSA與TASA合作）：英國太空總署（UKSA）提出與臺灣國家太空中心（TASA）開展衛星通訊前瞻技術聯合研發。雙方一致同意，該合作計畫將作為SITA的旗艦成果。

臺英矽光子學術聯盟：為因應下一代半導體發展需求，英方已爭取到種子基金以支持成立「臺英矽光子學術聯盟」。在國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）的支持下，將建立矽光子學術平台，匯聚雙方頂尖學術聚落，促進人才交流並推動產學合作，為未來的人才交流、工作坊及聯合研究徵案奠定堅實基礎。

半導體培力計畫：基於前英國創新科技部（DSIT）與臺灣外交部（MOFA）簽署之半導體人才瞭解合作備忘錄（MOU），雙方肯定首批英國碩士生來臺實習成果。國科會與國研院台灣半導體研究中心將持續支持該計畫，協助安排英方科研人才來臺參訪，為雙方半導體生態系注入永續人才動能。

國科會強調，本次臺英雙邊協議與實施計畫的落實，標誌著臺英科技合作的重大突破。雙方將繼續推進關鍵科技的研發、建立永續的人才管道，並強化臺英研究社群，正式開啟科技合作雙贏的新篇章。