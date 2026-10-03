台英經貿對話會議 深化五面向供應鏈及關鍵領域合作

經濟部政務次長江文若於2日在英國倫敦，與英國商業、創新、科學及貿易部（BIST）主管貿易之副部長Anas Sarwar勳爵共同主持「2026年臺英經貿對話會議」，就經貿政策、經濟安全，以及潔淨能源、先進製造與生命科學等重點產業合作深入交流。

江文若表示，面對地緣政治變局與關鍵物資過度集中的風險，供應鏈韌性已成為經濟競爭力的重要基礎。政府以「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」為經濟發展主軸，積極協助企業升級轉型、拓展海外市場，並深化與可信賴夥伴的合作。

江文若指出，臺英在科研創新及產業發展上各有所長，結合英國在基礎研究、AI晶片設計及科技創新的優勢，以及臺灣在先進製造、系統整合與供應鏈管理的經驗，有助加速前瞻技術從研發、驗證走向商業化，並共同開拓全球市場。

副部長Sarwar勳爵表示，英國與臺灣擁有堅實的貿易關係，為雙邊經濟帶來成長、就業與投資。本次臺英經貿對話會議有助於確認雙邊在數位貿易、潔淨能源以及先進製造的新機會，支持英國的產業計畫並推動地區成長。

為增進臺英經濟安全以及供應鏈韌性合作，雙方於會中針對多項關鍵技術與產業領域交換意見，包括關鍵礦物、太空及生技醫藥等領域。在潔淨能源方面，英方對參與臺灣未來浮動式離岸風電示範計畫表達興趣，盼深化雙方長期的綠能夥伴關係。

雙方次長亦共同見證輸出入銀行與英國出口信貸署（UKEF）、國經協會與英國科技貿易協會（Tech UK）分別簽署合作備忘錄（MOU）。前者強化出口融資合作，為企業拓展市場提供金融支持；後者建立科技產業交流平台，促進雙方業者對接。兩項合作將結合金融資源與產業網絡，為臺英企業推動合作創造更有利條件。

江文若此行亦出席「臺英企業圓桌會議」，由我國業者向英方表達海外布局的需求與建言，以促進臺英政策對接與產業鏈結；另與英國國會議員及智庫學者座談，交流國際政經情勢及臺英經貿合作展望，並與生技醫藥產業專家及英國石化業者探討促進創新與產業合作模式。

經濟部表示，臺英經貿往來密切，英國為臺灣在歐洲的第3大貿易夥伴，2025年，臺灣與英國雙邊貿易額突破68億美元；截至2026年8月底，英國來臺投資累計達162億美元。未來經濟部將持續透過官方對話平台，結合民間產業動能，協助企業拓展市場，強化雙邊供應鏈韌性。