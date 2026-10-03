基本工資調漲產業成本加重 雇主明年負擔將增327億元

最低工資明年將調高至月薪30,900元，時薪205元，漲幅4.745%。勞動部昨（2）日說明，以勞保費率明年調升至13%計算，雇主成本增加，含勞保、就保、災保、健保、勞退及薪水，估年增327億元負擔，包括月薪部分增加261.46億元；以及時薪部分增加65.48億元。

勞動部條平司長黃琦雅表示，月薪部分，最低工資從今年的29,500元調到30,900元。預估有182.7萬名勞工受惠，預估每年增加280.6億元，由勞資政三方分擔，其中勞方12.4億元、資方261.46億元、政府6.74億元。這些金額包含社會保險（勞保、就保、災保、健保）、工資和勞退。

2027調漲最低工資 勞資政增加成本

黃琦雅指出，時薪部分，最低時薪從196元調到205元。預估有78.46萬名勞工受惠，預計每年增加75.3億元，由勞資政三方分擔，其中勞方6.05億元、資方65.48億元、政府3.84億元。

勞動部次長李健鴻表示，外界常認為台灣雇主負擔的社會保險分攤比例偏高，但比較雇主負擔時，不能單看「負擔比例」，也必須將將保險費率納入考量，也就是負擔比例乘上「保險費率」。

他說，我國雇主在勞就保的負擔比例規定為七成，不少OECD國家是勞資各負擔五成。即便我國雇主負擔「比例」較高，因為「費率」較低，相乘後，雇主實際支出的社保金額，以及因調高最低工資而增加的法定成本，在國際間仍相對偏低。

他也說，在納入36個OECD會員國加上台灣（共計37國）的比較排序中，台灣雇主的總體社保負擔約落在第18、19名左右，長期維持在「中段班」。此外，現行最低工資已突破3萬元大關，外界憂心未來若按「百分比（調幅）」計算，實質增加的金額將不斷擴大，恐令資方難以負荷，呼籲改採「固定金額」調漲。