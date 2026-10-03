基本工資調漲 低薪族減逾20萬人

最低工資調漲，但月薪落在3萬多元的低薪勞工，工資調漲不僅「無感」，反而擔憂物價上漲的預期心理。對於外界認為「調薪無助改善低薪」，勞動部昨（2）日說明，近六年「非最低工資」的低薪族群減少了20萬3,000人，降幅高達13.9%。歸功基本工資調升，發揮「提升底線」效果，將底層薪資向上推擠。

勞動部次長李健鴻指出，參酌OECD標準，低薪勞工的定義為「薪資中位數的三分之二」。若以主計總處公布的「本國全時勞工年總薪資中位數」來換算，2017年我國低薪勞工為145.6萬人；2024年低薪勞工門檻約32,500元，符合此區間的低薪勞工已降至125.3萬人。

李健鴻指出，短短六年間，低薪族群減少了20萬3,000人，降幅高達13.9%，這在OECD國家中堪稱非常優異的成績。

李健鴻分析，低薪人口銳減歸功兩大主因：第一，政府連年調高最低工資，發揮最直接的「提升底線」效果；第二，近年科技業大幅設廠，對基層作業員開出較高薪資，「磁吸人才」效應，迫使其他產業拉高起薪。