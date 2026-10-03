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傳產疲弱 8月製造業景氣燈號轉綠

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
8月製造業景氣燈號因傳產需求疲弱與廠商轉趨保守而降至綠燈。聯合報系資料照片 劉學聖
8月製造業景氣燈號因傳產需求疲弱與廠商轉趨保守而降至綠燈。聯合報系資料照片 劉學聖

台經院公布八月製造業景氣燈號，受到部分傳統產業終端需求疲弱，生產動能轉弱影響，製造業廠商對當月及未來半年景氣看法轉趨保守，製造業景氣燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈，終止連三個月黃紅燈。台經院指出，歐美日等國貨幣轉趨緊縮，資通訊對美出口動能下滑，製造業成長力道是否受影響，應密切觀察。

縱觀全球主要國家八月製造業採購經理人指數（PMI）走勢，美國與日本仍維持於擴張區間，中國大陸則持續處於緊縮區間，歐元區工業信心亦呈改善，顯示主要經濟體製造業景氣表現分歧。

台經院指出，台灣人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續暢旺，加上國際品牌新機進入備貨旺季，帶動出口、外銷訂單及生產指數年增率均維持雙位數成長，惟部分傳統產業仍受終端需求疲弱及客戶採購保守影響，產銷表現偏弱，拖累原物料投入面等指標表現。

綜合而言，八月外銷訂單及製造業生產指數創史上新高，出口亦為歷年單月新高，惟外貿成長動能部分係進出口物價上漲所挹注，八月以新台幣計價的進出口物價指數年增率都較七月收斂。

部分傳統產業受終端需求疲弱及客戶下單保守影響，生產動能轉弱，加上廠商看好當月及未來半年景氣比例明顯較上月減少，導致製造業景氣信號值較上月下降，燈號轉為代表景氣持平的綠燈。

不過，台經院認為，八月信號值僅略低於代表景氣揚升的黃紅燈門檻，若後續廠商看好景氣的比重增加，或主要經濟指標年增率明顯走揚，景氣燈號仍可能回升至代表景氣揚升的黃紅燈。

展望未來，台經院指出，美伊戰事升溫將增添能源供應不確定性，國際油價上揚將增加企業營運及運輸成本，加上通膨壓力，促使主要國家貨幣政策轉趨偏緊，歐、美及日本皆在九月升息一碼，後續政策路徑不僅可能加劇全球金融市場波動，增加全球經濟景氣不確定性風險。

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