爭南亞科落空…雲林縣府質疑中央刻意卡關 經濟部回應

國科會昨天通過南亞科進駐屏東設廠案，引發雲林縣政府質疑中央對於虎尾產業園區農業用地變更審查刻意卡關，才導致南亞科最後落腳屏東。對此，經濟部今天表示，業者投資選擇考慮多元，政府尊重企業自主選擇，並無由政府指定業者去何處投資的情況。

經濟部產業園區管理局指出，雲林虎尾產業園區申設面積約29.75公頃，屬雲林縣府設置之產業園區，依開發計畫須依相關法規應提具書件，像是開發計畫、環評及農變等，經各主管機關核准後設立。

經濟部表示，業者投資選考慮多元，企業依土地、水電、交通、人才及產業聚落等條件綜合評估後的投資決策，政府尊重企業自主選擇，並沒有由政府指定業者去何處投資的情況。

此外，農業部今天也回應表示，審查農業用地變更案件，是依據農業發展條例第10條及「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」規定，依農業用地變更應具合理性、必要性及無可替代性等原則審查，與其他農地變更申請案審查並無不同。