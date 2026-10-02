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交通罰鍰大改制！地方每年可增180億元改善道路安全 盼降低事故風險

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
為展現改善道路交通安全、邁向「零死亡願景」的決心，交通部2日預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條。記者林俊良／攝影
為展現改善道路交通安全、邁向「零死亡願景」的決心，交通部2日預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條。記者林俊良／攝影

為展現改善道路交通安全、邁向「零死亡願景」的決心，交通部2日預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條，未來直轄市及縣（市）政府獲配的道路交通違規罰鍰收入，法定提撥比率將由現行「至少12%」提高至「100%全數專款專用」，確保每筆罰鍰收入回流第一線，用於交通安全改善及執法。

交通部表示，社會各界及立法院朝野對「罰鍰回歸道安」已有高度共識。為避免漫長修法程序、儘速回應民意期待，交通部依現行法規授權直接修正「分配及運用辦法」，以行政效率將政策落實為具體制度，加速道安資源挹注道路現場。

交通部指出，本次修法將地方政府獲配的違規罰鍰收入，全數提撥作為交通安全及執法專款，提撥率由現行12%提高至100%。罰鍰的功能不僅是對違規行為進行處分，也將轉化為降低事故風險、改善通行品質的道安資源，讓違規所付出的代價回饋至道路安全。

在經費運用方面，修法將擴大實質工程項目，不再侷限於執法設備，新增「道路交通安全環境改善費用」及「交通事故處理與分析費用」。地方政府可依轄區事故熱區及實際需求，將預算運用於標誌、標線、號誌優化，以及天橋、地下道整建、護欄及反射鏡增設等工程，改善基層交通環境。

此外，修法也將建立預算透明公開機制，明定地方政府須依《預算法》編列及執行相關預算，並每半年公告罰鍰收入的編列及執行進度，接受審計機關及社會大眾檢視；若未落實專款專用，主管機關將依法要求限期導正。

交通部表示，道路安全改善必須結合「工程、教育、執法、事故分析」四大面向。以114年度分配地方政府的罰鍰收入約205億元推估，新制實施後，每年預計可額外挹注逾180億元實質道安資源，未來也將與即將屆期的「永續提升人行安全計畫」等中央既有專案銜接，擴大中央與地方協同效益。

交通部強調，「罰款不是為了增加國庫收入，而是讓違規付出的代價，變成人人受惠的安全道路。」本辦法將配合地方政府預算編列時程，自發布施行之次一會計年度起正式上路，讓政策儘速落地。

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