傳台積電海外擴廠美國德州、新加坡 經濟部：尊重企業多元布局

傳聞台積電海外布局將擴至新加坡，加上日前傳出將在美國德州建廠，台積電海外擴廠腳步積極。經濟部今日回應表示，尊重企業因應國際客戶爭取更大國際商機及全球多元布局。

經濟部表示，台灣半導體產業的實力強勁，在全球佔據關鍵地位，在全球供應鏈韌性需求下，政府尊重企業因應國際客戶爭取更大國際商機及全球多元布局。

台積電目前公開宣布赴美投資累積金額為2650億美元，相關投資計畫以公司向外界說明為宜，經濟部持續與台積電保持溝通及互動，協助企業海內外布局及拓展國際市場。

經濟部表示，台美已經簽訂台美投資MOU（合作備忘錄），強化台美雙方戰略夥伴關係，加強產業合作，政府會針對台灣企業赴美投資強化協助。

經濟部強調，在布局全球的同時，台灣仍是全球最重要的半導體生產及研發基地，關鍵前瞻技術仍會根留台灣，政府將盡力協助企業在台擴大投資，確保台灣核心優勢。

不過，值得注意的是，預定做為台積電次世代先進製程廠房用地的南科四期沙崙園區，昨天在環境部進行第二階段環評範疇界定延續會議，遭民團批評是「生態詐欺」，並指控園區規畫未迴避草鴞生態熱區，同時質疑園區用地需求與綠電占比。