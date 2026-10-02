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最低工資調漲「勞工嘆無感、憂物價恐上漲」 勞動部次長：低薪族大減逾20萬人

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2027年最低工資拍板，月薪調漲至30,900元，時薪調漲至205元，漲幅4.745%。示意圖。本報系資料照片
2027年最低工資拍板，月薪調漲至30,900元，時薪調漲至205元，漲幅4.745%。示意圖。本報系資料照片

2027年最低工資拍板，月薪調漲至30,900元，時薪調漲至205元，漲幅4.745%。不過，許多月薪落在3萬多元的勞工，面對基本工資調漲不僅「無感」，反而更擔憂物價上漲的預期心理。勞動部次長李健鴻則指出，短短六年間，低薪族群減少了20萬3,000人，降幅高達13.9%。

李健鴻表示，最低工資審議參考法定消費者物價指數（CPI）與整體國內生產毛額（GDP），他個人更關注另外兩大現實變數：第一是部分薪資落在3萬多元的勞工，面對基本工資調漲不僅「無感」，反而更擔憂物價上漲的預期心理；第二則是調薪對「特定產業」造成的衝擊。

針對物價與就業影響，李健鴻指出，經勞動部內部估算，明年調漲最低工資對「整體」物價並無顯著影響，但對「部分特定產業」的物價與勞動條件卻會造成衝擊。如保全、清潔業，勞動成本占總成本比例極高，難導入大量AI降低成本，一旦最低工資調幅超過5%，企業便難以負荷。

李健鴻坦言，近年來外在環境險峻，包含地緣政治戰爭、國際傾銷等變數接踵而來。國內部分出口導向的傳統製造業，今年上半年GDP甚至是負成長；若這些體質衰退的傳產，剛好又是勞動成本占比偏高的行業，就會面臨「雙重壓力」。

他也說明「為何不訂定明確計算公式」。全球172個設有最低工資制度的國家中，有三分之二與台灣同樣採「委員會審議制」，僅約四個國家（如法國，且附帶CPI需逾2%的前提）採用明確公式。原因在於，僵化的公式無法因應複雜多變的內外在經濟變數。

至於外界認為「調薪無助改善低薪」，李健鴻說，參酌OECD標準，低薪勞工的定義為「薪資中位數的三分之二」。若以主計總處公布的「本國全時勞工年總薪資中位數」來換算，2017年我國低薪勞工為145.6萬人；2024年低薪勞工門檻約32,500元，符合此區間的低薪勞工已降至125.3萬人。

李健鴻指出，短短六年間，低薪族群減少了20萬3,000人，降幅高達13.9%，這在OECD國家中堪稱非常優異的成績。此外，過去十年來，領取最低工資的高峰落在2022年，達124萬人；截至2025年12月，人數已顯著降至106萬人，減少了18萬人，下降趨勢同樣明顯。

李健鴻分析，低薪人口銳減歸功於兩大主因：第一，政府連年堅持調高最低工資，發揮了最直接的「提昇底線」效果；第二，近年科技業大幅設廠，對基層作業員開出較高薪資，「磁吸人才」效應，迫使其他傳統產業必須同步拉高起薪以搶奪勞動力，進而帶動了整體薪資結構的向上提升。

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