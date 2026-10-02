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難負荷？2027年最低工資調漲4.745% 雇主年成本增加261.46億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2027年最低工資拍板，月薪調漲至30,900元，時薪調漲至205元，漲幅4.745%。圖為上班族。聯合報系資料照
2027年最低工資拍板，月薪調漲至30,900元，時薪調漲至205元，漲幅4.745%。圖為上班族。聯合報系資料照

2027年最低工資拍板，月薪調漲至30,900元，時薪調漲至205元，漲幅4.745%。勞動部條平司長黃琦雅2日說明，以明年起勞保費率調升至13%計算，雇主成本增加，含勞保、就保、災保、健保、勞退及薪水，月薪部分，每年成本增加261.46億元；時薪部分，每年成本增加65.48億元。

黃琦雅表示，月薪部分，最低工資從今年的新台幣29,500元調到30,900元。預估有182.7萬名勞工受惠，預估每年增加280.6億元，由勞資政三方分擔，其中勞方12.4億元、資方261.46億元、政府6.74億元。這些金額包含社會保險（勞保、就保、災保、健保）、工資和勞退。

黃琦雅指出，時薪部分，最低時薪從196元調到205元。預估有78.46萬名勞工受惠，預計每年增加75.3億元，由勞資政三方分擔，其中勞方6.05億元、資方65.48億元、政府3.84億元。同樣包含社會保險、勞退和工資。

有關雇主對社會保險費用增加的擔憂，勞動部次長李健鴻解釋，計算雇主的實際負擔，不能單看「負擔比例」，而是必須將負擔比例乘上「保險費率」。

李健鴻指出，相較於OECD主要先進國家，台灣與勞工相關的社會保險（如勞保、就保、災保，暫不計健保）費率其實相對較低。歐洲國家的勞工社保費率通常從18%起跳，許多主要國家甚至高達20%、23%或26%；就連亞洲鄰國日本的費率也超過18%，韓國雖略低於日本，但仍高於台灣。

李健鴻提到，我國雇主在勞就保的負擔比例規定為七成，不少OECD國家是勞資各負擔五成。即便我國雇主的負擔「比例」較高，但因為「費率」較低，相乘之後，雇主實際支出的社保金額，以及因調高最低工資而增加的法定成本，在國際間仍相對偏低。

他也說，在納入36個OECD會員國加上台灣（共計37國）的比較排序中，台灣雇主的總體社保負擔約落在第18、19名左右，長期維持在「中段班」，並無太大變化。

此外，現行最低工資已突破3萬元大關，外界憂心未來若按「百分比（調幅）」計算，實質增加的金額將不斷擴大，恐令資方難以負荷，並呼籲改採「固定金額」調漲。

李健鴻說明，近日最低工資審議會談判與私下協調時，相較於百分比，委員其實更常使用「具體金額」來討論。「資方是非常務實的，他們一定是用增加多少金額來精算成本與內部管理。」李健鴻指出，不僅資方，勞方委員也常以金額為談判基礎，因為數字較為具體。

黃琦雅也補充，外界所看到帶有小數點的「調幅（%）」，其實都是雙方先以「整數金額」達成共識後，再回推算出來的結果，並非一開始就死守百分比來喊價。

至於未來的調幅評估，李健鴻強調，除了法定的消費者物價指數（CPI）與整體國內生產毛額（GDP）之外，他個人高度關注國內產業發展的「差異化」。例如今年上半年度部分細分類的「傳統製造業」表現相當不理想，甚至呈現負成長，第3季仍有相對多數的傳產業績依舊低迷。

基於保護這些弱勢產業的考量，李健鴻表示，他在內部討論時並不傾向調幅超過5%，「因為若超過5%，對於這些營運不佳的產業，無論是雇主還是勞工，都會造成不好的影響」。

勞動部次長李健鴻。圖／勞動部提供
勞動部次長李健鴻。圖／勞動部提供

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