川普表示台灣晶片公司赴美投資5000億美元 經濟部公布台積電投資金額

美國總統川普1日指出「偉大的台灣晶片公司」正投資美國5,000億美元（台幣約16兆元）。對此，經濟部2日表示，政府尊重企業因應國際客戶需求，爭取更大國際商機並進行全球多元布局；目前台積電（2330）公開宣布赴美投資累計金額達2,650億美元，相關投資計畫以公司對外說明為準。經濟部強調，在全球布局同時，台灣仍是全球重要半導體生產及研發基地，關鍵前瞻技術仍會根留台灣。

台灣半導體產業在全球供應鏈占有關鍵地位，面對全球供應鏈韌性需求升高。經濟部表示，台積電目前公開宣布赴美投資累計金額為2,650億美元，至於相關投資計畫及細節，仍以台積電對外說明為準。經濟部將持續與台積電保持溝通及互動，協助企業進行海內外布局，並拓展國際市場。

經濟部說明，台美雙方已簽訂台美投資MOU，進一步強化台美戰略夥伴關係及產業合作，政府也將針對台灣企業赴美投資強化相關協助，支持企業拓展海外市場。

不過，經濟部強調，台灣在半導體產業仍具有重要地位，在企業布局全球的同時，台灣仍是全球重要的半導體生產及研發基地，關鍵前瞻技術仍會根留台灣。

最後，經濟部再度重申，政府將盡力協助企業在台擴大投資，持續強化台灣半導體產業優勢，確保台灣在全球半導體供應鏈中的核心地位。