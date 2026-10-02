GitLab重大漏洞遭駭客利用 資安署：企業儘速更新強化資安防護

數位發展部資通安全署表示，GitLab近期發布重大資安更新，修補資安風險評分達最高10分的重大漏洞CVE-2026-85706。該漏洞無須身分驗證即可遠端利用，攻擊者可能讀取GitLab伺服器上的任意檔案，且漏洞公開後已發現遭實際利用，並列入美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）已知遭利用漏洞（Known Exploited Vulnerabilities, KEV）清單，資安署呼籲使用相關產品的機關、學校及企業儘速完成版本更新，降低遭駭侵風險。

資安署於掌握情資後，立即透過資安警訊、國家資安資訊分享與分析中心(N-ISAC)等管道，通知各機關及大專院校進行清查及應處。由於該漏洞可能造成系統設定、存取憑證及其他敏感資料外洩，並衍生後續入侵風險，請使用相關產品之單位儘速確認受影響情形，並依原廠建議完成版本更新及漏洞修補。

資安署提醒，GitLab常用於程式原始碼管理及軟體開發、測試與部署流程，相關系統可能存放原始碼、系統設定及存取憑證等重要資訊。除儘速完成更新外，亦應檢視系統日誌及異常存取紀錄；如發現可疑活動，應進一步確認相關帳號及憑證安全性，並採取必要應變措施。

資安署將持續掌握國內外重大漏洞及威脅情資，透過資安警訊及聯防機制協助各機關即時採取防護措施，降低資安風險。