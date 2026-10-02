傳產終端需求疲弱 台經院製造業景氣燈號由黃紅轉亮綠燈

台經院今日發布8月製造業景氣燈號，受到部分傳統產業終端需求疲弱，生產動能轉弱影響，製造業廠商對當月及未來半年景氣看法轉趨保守，製造業景氣信號值下降1.36分至15.96分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈，終止連三個月黃紅燈。台經院指出，歐美日等國貨幣轉趨緊縮，資通訊對美出口動能下滑，製造業成長力道是否受影響，應密切觀察。

台經院指出，8月美國與日本製造業PMI仍維持於擴張區間，中國則持續處於緊縮區間，歐元區工業信心亦呈改善，顯示主要經濟體製造業景氣表現分歧。國內受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續暢旺，加上國際品牌新機進入備貨旺季，帶動出口、外銷訂單及生產指數年增率均維持雙位數成長，惟部分傳統產業仍受終端需求疲弱及客戶採購保守影響，產銷表現偏弱，拖累原物料投入面等指標表現。

此外，製造業廠商對當月及未來半年景氣看法轉趨保守，看壞比例增加，影響經營環境面指標表現。整體製造業景氣信號值由7月調整後的17.32分，下降至8月的15.96分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈。

就細部產業來看，台經院認為，金屬製品業面，受惠於伺服器用導軌等與AI及資訊電子供應鏈相關零組件產品需求持續增加，出口及外銷訂單年增率均逾二成，支撐需求面指標表現，惟螺絲、螺帽等產品仍受到市場復甦緩慢及外部低價競爭影響，抵銷部分成長動能，8月產業景氣燈號續為代表景氣揚升的黃紅燈。

半導體業方面，因AI應用及高效能運算需求熱絡，帶動12吋晶圓代工、IC設計及封測等產品需求增加，出口、外銷訂單及生產指數年增率皆較上月提高，8月產業景氣燈號續為代表景氣繁榮的紅燈。

綜合而言，8月外銷訂單及製造業生產指數創史上新高，出口亦為歷年單月新高，惟外貿成長動能部分係進出口物價上漲所挹注，8月以新臺幣計價之進出口物價指數年增率都較7月收斂；部分傳統產業受終端需求疲弱及客戶下單保守影響，生產動能轉弱，加上廠商看好當月及未來半年景氣比例明顯較上月減少，致製造業景氣信號值較上月下降，燈號轉為代表景氣持平的綠燈。

不過，台經院認為，8月信號值僅略低於代表景氣揚升的黃紅燈門檻，若後續廠商看好景氣的比重增加，或主要經濟指標年增率明顯走揚，景氣燈號仍可能回升至代表景氣揚升的黃紅燈。

展望未來，台經院指出，美伊戰事升溫將增添能源供應不確定性，國際油價上揚將增加企業營運及運輸成本，加上通膨壓力，促使主要國家貨幣政策轉趨偏緊，歐、美及日本皆在9月升息1碼，後續政策路徑不僅可能加劇全球金融市場波動，增加全球經濟景氣不確定性風險。

此外，台灣受惠於AI、高效能運算及雲端應用需求持續暢旺，部分經濟數據仍創新高，惟成長動能中，占出口四成的資通與視聽產品，對美出口動能持續下滑，年增率由7月的28.0%降至8月14.6%，加上以新台幣計價的進出口物價增速已出現收斂跡象，此是否影響未來製造業成長力道，成為後續觀察的重點。