美經濟數據火熱、避險情緒助攻 美元指數高檔震盪

美國最新經濟數據表現強勁，帶動美元指數走勢漲破101，國銀指出，強勁的就業指標與頑固的通膨壓力，正促使聯準會（Fed）官員強化抗通膨立場，加上歐洲地緣政經避險買盤推波助瀾，推升美元維持高檔強勢格局，即將出爐的9月非農就業報告，將成為牽動美元指數短線走勢的關鍵焦點。

美國勞工部公布最新初領失業救濟金人數降至19.7萬人，逼近57年來歷史低點，顯示勞動市場結構依舊緊俏。與此同時，美國供應管理協會（ISM）公布製造業採購經理人指數（PMI）報54.5，其中關鍵的支付價格指數更自前值大幅彈升至77.9，遠高於市場預期的72.3，顯示通膨壓力仍高。

強勁數據引發美債拋售潮，美國10年期公債殖利率盤中一度衝上5.34%、改寫24年來新高，目前約來到5.25%。三位Fed官員隨後釋出鷹派訊號，一致認為在整體經濟具備韌性的前提下，貨幣政策重心應優先聚焦於打擊通膨，而非過度擔憂就業冷卻。此外，受法國財政壓力升溫引發的歐系資金避險需求影響，國際美元獲進一步買盤支撐。

國銀分析指出，今晚即將公布的美國9月非農就業報告及薪資增速，若再度優於預期，美元短線不排除仍有向上空間；若數據出現降溫跡象，則可能引發獲利了結賣壓、進入高檔震盪整理。