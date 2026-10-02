出口、外銷訂單創高 8月製造業燈號仍轉綠 台經院揭原因

台灣經濟研究院2日發布8月製造業景氣燈號，受惠AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續暢旺，加上國際品牌新機進入備貨旺季，出口、外銷訂單及製造業生產指數年增率均維持雙位數成長，不過部分傳統產業終端需求疲弱、客戶採購保守，加上廠商對景氣看法轉趨保守，拖累整體表現，8月製造業景氣信號值由7月調整後17.32分降至15.96分，月減1.36分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈。

台經院表示，8月美國、日本製造業採購經理人指數（PMI）仍維持擴張區間，中國則持續處於緊縮區間，歐元區工業信心亦呈改善，顯示主要經濟體製造業景氣表現分歧。

台灣方面，AI、高效能運算及雲端服務需求持續暢旺，加上國際品牌新機進入備貨旺季，帶動出口、外銷訂單及製造業生產指數年增率維持雙位數成長。不過，部分傳統產業仍受到終端需求疲弱及客戶採購保守影響，產銷表現相對偏弱，進而拖累原物料投入面等指標。

股市表現則相對強勁，隨科技類股走強，8月台股明顯回升。不過，製造業廠商對當月及未來半年景氣看法轉趨保守，看壞比例增加，影響經營環境面指標表現，也是本月景氣信號值下滑、燈號轉綠的重要因素。

從產業別觀察，金屬製品業受惠伺服器用導軌等AI及資訊電子供應鏈相關零組件產品需求持續增加，出口及外銷訂單年增率均超過二成，支撐需求面表現；不過螺絲、螺帽等產品仍受到市場復甦緩慢及外部低價競爭影響，抵銷部分成長動能，因此8月金屬製品業景氣燈號續為黃紅燈。

半導體業則延續強勁表現，AI應用及高效能運算需求熱絡，帶動12吋晶圓代工、IC設計及封測等產品需求增加，出口、外銷訂單及生產指數年增率均較7月提高，8月景氣燈號續為代表景氣繁榮的紅燈。

台經院指出，8月外銷訂單及製造業生產指數創歷史新高，出口亦創歷年單月新高，但外貿成長動能部分受到進出口物價上漲挹注。值得注意的是，8月以新台幣計價的進出口物價指數年增率均較7月收斂，已開始影響售價面指標表現。

展望後市，台經院表示，美伊戰事升溫增加能源供應不確定性，若國際油價持續上揚，將增加企業營運及運輸成本，並可能推升通膨壓力，使主要國家貨幣政策轉趨偏緊，進一步增加全球金融市場波動及全球經濟景氣的不確定性。

中國方面，8月經濟數據顯示，主要由高科技製造業產出及出口成長支撐經濟成長動能。台灣則仍受惠AI、高效能運算及雲端應用需求暢旺，部分經濟數據持續創新高，但占出口約四成的資通與視聽產品對美出口動能持續下滑，年增率由7月28.0%降至8月14.6%，加上新台幣計價進出口物價增速出現收斂，是否進一步影響未來製造業成長力道，將成為後續觀察重點。

台經院表示，8月製造業景氣信號值雖降至15.96分、燈號轉為綠燈，但信號值僅略低於黃紅燈門檻，若後續廠商看好景氣的比重回升，或主要經濟指標年增率明顯走揚，製造業景氣燈號仍有機會回升至代表景氣揚升的黃紅燈。