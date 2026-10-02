9月PMI持續擴張 景氣外溢非製造業

中經院昨天發布九月台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）升至六十三點四，創二○二一年八月、五年來最快擴張速度，不過，一路高度擴張的電子暨光學產業ＰＭＩ轉趨下跌，主因供應瓶頸與成本壓力持續上升，訂單動能明顯降溫，未來六個月展望因此大跌，取而代之的是化學生技暨醫療及基礎原物料產業訂單逐漸升溫。

至於非製造業ＮＭＩ則回升至百分之五十六點九，中經院院長連賢明認為反映製造業景氣慢慢外溢到非製造業，服務業對第四季景氣期待上升很多。他說，以前大家擔心電子業獨好，無法擴張到其他產業，但近期與電子業相關的產業如電力機械ＰＭＩ指數都不錯，也帶動非製造業指數連十九個月擴張。

此舉是否意味台灣可望擺脫Ｋ型經濟？連賢明說，若是指有些產業成長、有些衰退，目前至少衰退的比較少，例如去年很差的石化業今年好轉；但若是指不同產業不同成長幅度，則電子業與非電子業成長幅度仍差很多，「目前電子業仍是一枝獨秀」。

台灣並非唯一受惠於全球ＡＩ熱潮的亞洲出口經濟體，標普全球指出，南韓九月製造業ＰＭＩ升至五十三點九、連續十個月擴張，增速為四個月來最快；標普全球經濟學家指出，半導體和汽車業需求同步走強，帶動南韓新增訂單和生產成長率升至五年半高點。

日本九月製造業ＰＭＩ則由五十四點九降至五十四點一，雖仍維持擴張，卻是六個月來最緩。其他亞洲經濟體表現不一，印尼和越南製造業持續擴張，菲律賓和馬來西亞則陷入萎縮。

中經院指出，九月季調後的台灣製造業ＰＭＩ指數為六十三點四，主因供應商交貨時間與存貨指數攀升，然而，具領先性的新增訂單指數擴張速度趨緩，整體製造業仍維持高速擴張，但後續需求動能、供應瓶頸與庫存變化仍值得關注。

中經院上月已點出供應鏈的關鍵零組件短缺造成生產瓶頸，狀況並未改善，電子暨光學產業九月ＰＭＩ仍處六十二點六高檔，但續跌二點六點，新增訂單動能已明顯降溫，指數回跌超過十點。