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新制勞退平均分紅12萬
勞動基金運用局昨（1）日公布勞動基金最新績效，今年截至8月底，新制勞退基金規模為5兆9,785.4億元，收益率29.25%。若以目前參與收益分配的1,310萬戶有效帳戶計算，平均每位勞工分紅高達12.39萬元，將刷新歷年紀錄。
觀察往年紀錄，新制勞退基金去年賺7,469億元，平均每位勞工帳面分紅57,810元，寫新高，而今年前八月帳面分紅就超過12萬元，若整體趨勢不變、獲利未回吐太多，今年分紅相當可期。
原則上新制勞退分紅，是在每年3月分配前一年的績效收益，全年可分紅多少仍待觀察。勞保局表示，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，最終每位勞工實際分配收益並不相同。
勞動基金項下各基金，因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，因此投資收益也有所差異。
今年截至8月，舊制勞退基金規模為1兆2,030.7億元，收益率42.09%；就保基金規模為1,885.1億元，收益率2.26%；勞職保基金規模為381.4億元，收益率1.34%；積欠工資墊償基金規模為265.6億元，收益率為16.12%。
勞動基金運用局表示，未來將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。
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