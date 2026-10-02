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三大退休基金 8月賺4,352億…勞動基金前八月進帳2.3兆元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
台股8月大漲，政府三大退休基金跟著大賺。聯合報系資料照
台股8月大漲，政府三大退休基金跟著大賺。聯合報系資料照

台股8月大漲，政府三大退休基金跟著大賺，8月勞動基金、國保基金、退撫基金合計進帳4,352.2億元。其中勞動基金前八月大賺2.3兆元，不但已賺贏去年一整年，更是去年全年的二倍之多，若無意外，全年獲利可望刷新紀錄。

勞動基金運用局昨（1）日公布，今年截至8月底，勞動基金規模為9兆1,092.3億元，大賺2兆3,227.2億元，收益率29.45％；8月單月賺3,666.7億元。

勞動基金項下的勞保基金，截至今年8月基金水位維持在1.6兆元以上，收益率25.76％，前八月賺進2,987.6億元，有助穩定勞保財務。

國保基金規模9,056.9億元，前八月收益數1,747.2億元，收益率27.65%，8月單月進帳205.3億元；退撫基金規模1兆5,731.7億元，前八月收益數3,405.1億元，收益率24.93%，8月單月收益480.2億元。

勞金局副局長劉麗茹表示，今年金融市場行情非常熱絡，雖然7月份曾短暫獲利回吐，但8月隨即上漲，讓收益持續累積。

回顧勞動基金歷史上「前五大單月收益」，全部都發生在2026年。依序為4月賺1兆1,047.8億元、5月賺5,860.2億元、2月賺4,184億元、1月賺3,946億元，8月收益則排行第五。

至於9月獲利表現，劉麗茹說，9月台股漲幅在全球市場表現相對強勢且亮眼，預料勞動基金9月收益仍會是正數，但獲利幅度會較8月縮小。

針對台積電等大型權值股在8、9月起伏，是否影響績效？劉麗茹重申，個股表現差異大屬於結構性問題，勞動基金核心策略是長期持有全球重要產業的龍頭股，且這些龍頭股在台灣占據很大比重。個股部位約占整體45%，基於對產業長期發展看好，預期整體基金收益持續成長。

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