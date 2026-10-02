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海外擴廠 彭博：台積電也考慮新加坡

聯合報／ 編譯陳律安／綜合報導
彭博資訊報導，除了美國德州，台積電也曾與新加坡政府洽談半導體投資。聯合報系資料照
彭博資訊報導，除了美國德州，台積電也曾與新加坡政府洽談半導體投資。聯合報系資料照

業界傳出台積電考慮在美國德州興建新的大型園區之際，彭博資訊報導，台積電也曾與新加坡政府洽談半導體投資，使得新加坡成為台積電海外擴廠的潛在選項之一。

對於前往新加坡設廠，台積電透過簡訊回覆彭博資訊表示，「對於市場傳聞，我們不予評論。」新加坡經濟發展局則拒絕置評。

彭博報導，知情人士透露，身為輝達與蘋果主要晶片製造商的台積電，正評估進一步興建海外設施，以因應ＡＩ硬體持續強勁的需求。台積電已承諾在亞利桑那州的大型園區投入二六五○億美元，興建多座晶圓廠，而規畫中的德州投資也可能包括多座晶圓廠。

一名知情人士表示，如果台積電最終決定投資德州，該項目將包含多座晶圓廠，每座廠投資至少兩百億美元。不過，這些計畫目前仍處於初步階段。由於相關細節尚未公開，知情人士要求匿名。

「時代雜誌」日前則刊出專訪，美國總統川普表示，「一家偉大的台灣晶片公司」正在美國投資五千億美元，但並未直接說出該公司的名稱。

本報本周率先報導台積電考慮赴德州擴大投資。彭博則引述知情人士進一步指出，這項潛在的投資案是否拍板定案，關鍵在於美國國會議員是否延長一項即將於今年底到期的先進製造抵稅優惠。這項措施是前總統拜登二○二二年晶片法的核心，去年把抵稅額度從百分之廿五提高至百分之卅五，並進行展延。

不過，德州並非台積電近期唯一評估的地點。據多名知情人士透露，台積電也曾與新加坡官員洽談，而新加坡正積極爭取半導體投資。

新加坡目前已擁有多座晶圓廠，包括格羅方德、聯電、世界先進等都落腳當地，也是Meta等全球大型ＡＩ開發商亞太營運中心所在地。ＡＩ發展已推動這個城市國家的經濟成長，新加坡也希望在ＡＩ科技價值鏈中扮演更重要角色。

台積電 彭博 新加坡 半導體

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