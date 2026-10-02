聽新聞
0:00 / 0:00

雲林失利 南亞科擴廠落腳屏東

聯合報／ 記者董俞佳蔡維斌劉星君簡永祥／連線報導
國科會昨召開科學園區審議案，通過台塑集團旗下DRAM大廠南亞科技擴廠案，將落腳南部科學園區屏東園區（圖）。記者劉學聖／攝影
國科會昨召開科學園區審議案，通過台塑集團旗下DRAM大廠南亞科技擴廠案，將落腳南部科學園區屏東園區（圖）。記者劉學聖／攝影

國科會昨召開科學園區審議案，總計通過十三件投資案，投資總額約五一二點一九億元。其中，最受矚目的台塑集團旗下ＤＲＡＭ大廠南亞科技擴廠案，確定落腳於南部科學園區屏東園區，投資金額未公開。南亞科技未來將設立屏東分公司，投入先進半導體三Ｄ晶圓封裝及測試業務。

南亞科擴廠計畫確定落腳屏東，正積極變更農地打造虎尾產業園區的雲林縣府爭取失利，直言「遺憾」，縣長張麗善說，雲林不缺水、不缺電、不缺人，中央這樣對區域發展不是一個理想決定。屏縣府表示「樂觀其成」。

台塑集團旗下南亞科主要從事先進半導體三Ｄ晶圓封裝及測試業務，公司以矽穿孔與晶圓堆疊技術，開發高容量、高頻寬、低延遲、低功耗的記憶體模組，且持續推動技術創新，穩固產品獨特性與市場領先地位。

南亞科全新十二吋廠從年初即在雲林、屏東兩地評估，內部團隊多次會勘，由於距離台塑麥寮較近，加上鄰近中科及南科，原本雲林一度較被看好，如今選址卻轉向屏東科學園區，遭質疑是選舉考量。

國科會主委吳誠文昨參加「台灣科普環島列車」記者會，會後接受採訪表示，南亞科提出建廠需求後，國科會與經濟部便同步提供協助，國科會從未有政治考量，一切以產業發展需求為出發點，最終選址仍由廠商自行決定。吳誠文以台中園區擴建二期為例指出，為因應台積電需求，相關開發正持續推進，過程中遇到高爾夫球場等問題，中部科學園區也一直努力排除困難。

吳誠文表示，廠商選擇建廠基地，考量的不只有園區土地，還包括員工住宅、交通及子女教育等需求。政府盡力協助，但最後仍須由廠商綜合評估決定。他呼籲地方政府積極了解廠商需求，若爭取廠商投資，包括聯外交通、員工住宅等等配套都要有。

國科會昨召開科學園區審議案，通過台塑集團旗下DRAM大廠南亞科技擴廠案（圖），將落腳南部科學園區屏東園區。記者蘇健忠／攝影
國科會昨召開科學園區審議案，通過台塑集團旗下DRAM大廠南亞科技擴廠案（圖），將落腳南部科學園區屏東園區。記者蘇健忠／攝影

國科會表示，未來南亞科進駐屏東科學園區後，將持續深化在地生產與技術研發，提升國內高效能記憶體產品之自主研發與製造專業能力，並帶動南部半導體產業聚落及人才培育。

科學園區審議會昨通過十三件投資案，投資總額約五一二點一九億元。除南亞科之外，其餘核准投資案還包括台灣韓松電子材料進駐橋頭園區、芯曜半導體進駐新竹園區、凡事可進駐高雄園區、鈞匠科技進駐台中園區等。

屏東 南亞科 雲林

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國科會通過南亞科進駐屏東園區 還有這3家公司鞏固半導體供應鏈

南亞科擴廠確定落腳屏科園區 屏東縣政府：樂觀其成、產業升級新契機

南亞科設廠雲林落榜 雲縣府：對土地審查雙標感遺憾、期能說明原因

【即時短評】中央阻雲林助南亞科設廠屏東 顏色不對就分無科技紅利？

相關新聞

雲林失利 南亞科擴廠落腳屏東

國科會昨召開科學園區審議案，總計通過十三件投資案，投資總額約五一二點一九億元。其中，最受矚目的台塑集團旗下ＤＲＡＭ大廠南亞科技擴廠案，確定落腳於南部科學園區屏東園區，投資金額未公開。南亞科技未來將設立屏東分公司，投入先進半導體三Ｄ晶圓封裝及測試業務。

等不到陸客虧損多年 維格餅家撤興櫃

以生產鳳梨酥崛起的維格餅家宣布，受台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，董事會決議終止興櫃買賣，但會持續公開發行，等營運好轉之後再重新登錄興櫃。

新聞幕後／南亞科搶快 府院政策助攻幫屏東搶親

「誰讓我們先動工，就優先在那蓋廠！但不代表會放棄另一方設廠。」南亞科在決定轉向屏東科學園區投資全新十二吋晶圓廠生產新世代ＤＲＡＭ前，台塑企業行政中心總裁吳嘉昭接受本報採訪時所做的回應。他的說法意味著誰能讓南亞科新廠先啟動興建，就能拿下這項數千億元投資案落腳；至於此案出現大逆轉，從優先選雲林最後卻是屏東出線，自然也是擁有資源的府院全力促成。

南亞科改落腳屏東 雲縣府質疑中央雙標

南亞科擴廠確定落腳屏東，搶親失敗的雲縣府指出，虎尾產業園區二○二四年三月至上月歷經七次送審，因屢遭農業部質疑遲未變更農業用地，上月農業部甚至要求，須先將此案報請行政院核定是否為「重大投資案」或「重大建設」，否則難採認開發必要性；相較南科嘉義園區、高雄白埔產業園區，及屏科申請農業用地變更時，主管機關皆基於行政院政策指示、經濟部或地方主管機關認定具開發必要性，不禁令人質疑雙標、中央到底是什麼考量？

新聞眼／雲林爭南亞科落空…差別待遇 政院看顏色給資源？

農業大縣雲林近年燃起「科技夢」，但前年爭取台積電受挫，當傳出南亞科有意落腳，縣府開發的虎尾產業園區卻遲未獲中央同意，無疑成南亞科改選址屏東的一大助力。只是反觀嘉縣、高雄、屏東的科學或產業園區不曾遭擋，中央差別待遇，再次坐實賴政府雙標，難以消除「看顏色分配資源」的質問。

台灣成記憶體戰略重鎮 三巨頭同步擴廠

ＡＩ浪潮帶動的產業需求，從晶圓代工與先進封裝快速延伸至記憶體，也讓台灣ＤＲＡＭ產業從邊緣重回核心。南亞科獲國際大廠直接入股、提前鎖定未來產能；美光全面擴充台灣ＤＲＡＭ與ＨＢＭ（高頻寬記憶體）布局；華邦電也持續擴大十二吋產能。三大記憶體廠同步加碼，凸顯台灣在全球記憶體供應鏈的角色正從製造基地，進一步轉向ＡＩ時代的策略供應重鎮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。