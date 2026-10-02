雲林失利 南亞科擴廠落腳屏東

國科會昨召開科學園區審議案，總計通過十三件投資案，投資總額約五一二點一九億元。其中，最受矚目的台塑集團旗下ＤＲＡＭ大廠南亞科技擴廠案，確定落腳於南部科學園區屏東園區，投資金額未公開。南亞科技未來將設立屏東分公司，投入先進半導體三Ｄ晶圓封裝及測試業務。

南亞科擴廠計畫確定落腳屏東，正積極變更農地打造虎尾產業園區的雲林縣府爭取失利，直言「遺憾」，縣長張麗善說，雲林不缺水、不缺電、不缺人，中央這樣對區域發展不是一個理想決定。屏縣府表示「樂觀其成」。

台塑集團旗下南亞科主要從事先進半導體三Ｄ晶圓封裝及測試業務，公司以矽穿孔與晶圓堆疊技術，開發高容量、高頻寬、低延遲、低功耗的記憶體模組，且持續推動技術創新，穩固產品獨特性與市場領先地位。

南亞科全新十二吋廠從年初即在雲林、屏東兩地評估，內部團隊多次會勘，由於距離台塑麥寮較近，加上鄰近中科及南科，原本雲林一度較被看好，如今選址卻轉向屏東科學園區，遭質疑是選舉考量。

國科會主委吳誠文昨參加「台灣科普環島列車」記者會，會後接受採訪表示，南亞科提出建廠需求後，國科會與經濟部便同步提供協助，國科會從未有政治考量，一切以產業發展需求為出發點，最終選址仍由廠商自行決定。吳誠文以台中園區擴建二期為例指出，為因應台積電需求，相關開發正持續推進，過程中遇到高爾夫球場等問題，中部科學園區也一直努力排除困難。

吳誠文表示，廠商選擇建廠基地，考量的不只有園區土地，還包括員工住宅、交通及子女教育等需求。政府盡力協助，但最後仍須由廠商綜合評估決定。他呼籲地方政府積極了解廠商需求，若爭取廠商投資，包括聯外交通、員工住宅等等配套都要有。

國科會昨召開科學園區審議案，通過台塑集團旗下DRAM大廠南亞科技擴廠案（圖），將落腳南部科學園區屏東園區。記者蘇健忠／攝影

國科會表示，未來南亞科進駐屏東科學園區後，將持續深化在地生產與技術研發，提升國內高效能記憶體產品之自主研發與製造專業能力，並帶動南部半導體產業聚落及人才培育。

科學園區審議會昨通過十三件投資案，投資總額約五一二點一九億元。除南亞科之外，其餘核准投資案還包括台灣韓松電子材料進駐橋頭園區、芯曜半導體進駐新竹園區、凡事可進駐高雄園區、鈞匠科技進駐台中園區等。