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台灣成記憶體戰略重鎮 三巨頭同步擴廠

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

ＡＩ浪潮帶動的產業需求，從晶圓代工與先進封裝快速延伸至記憶體，也讓台灣ＤＲＡＭ產業從邊緣重回核心。南亞科獲國際大廠直接入股、提前鎖定未來產能；美光全面擴充台灣ＤＲＡＭ與ＨＢＭ（高頻寬記憶體）布局；華邦電也持續擴大十二吋產能。三大記憶體廠同步加碼，凸顯台灣在全球記憶體供應鏈的角色正從製造基地，進一步轉向ＡＩ時代的策略供應重鎮。

其中最具指標性的變化出現在南亞科。南亞科今年透過私募引進ＳＫ海力士旗下Solidigm、SanDisk、Kioxia（鎧俠）及Cisco（思科）四大策略投資人，合計投入七八七點二億元、取得約一成股權，並建立ＤＲＡＭ供應合作。

四大策略夥伴藉由投資協助南亞科擴充先進ＤＲＡＭ產能，再透過供應合作取得未來更穩定的記憶體來源，也凸顯ＡＩ基礎建設快速擴張後，全球科技大廠開始把記憶體供應安全提高至策略層級。

由於南亞科後續訂單並不僅限包下林口５Ａ廠產能的四大廠，催促南亞科在屏東科學園區提前準備下一階段再興建新ＤＲＡＭ廠布局。

台灣美光董事長盧東暉也公布近幾年在台灣罕見大規模擴建。盧東暉說，美光截至今年六月在台累計投資已超過一點六兆元，其中約一半集中在最近四年，相當於最近四年的投資規模就追上之前廿五年。

盧東暉指出，目前美光桃園、台中、銅鑼與台南四大基地同步擴建。桃園興建專供ＥＵＶ使用的新廠；銅鑼Ｐ５廠快速裝機並同步興建下一座晶圓廠；台中持續擴充ＨＢＭ先進封裝；台南也由原面板廠轉型為晶圓製造基地，形成前段ＤＲＡＭ與後段ＨＢＭ同步擴張的布局。

華邦電也未缺席這波記憶體擴產潮，持續擴充高雄十二吋廠產能與先進製程布局，因應ＡＩ伺服器、邊緣運算及高效能運算帶動的利基型ＤＲＡＭ與NOR Flash需求。

集邦科技分析，三家業者同時選擇加碼台灣，背後反映同一個趨勢：ＡＩ正在重新定義記憶體的戰略價值。

過去台灣半導體優勢主要集中在晶圓代工、ＩＣ設計與封裝測試；如今隨國際客戶直接投資南亞科鎖定產能、美光將先進ＤＲＡＭ與ＨＢＭ持續放大在台布局，加上華邦電擴充利基型記憶體，台灣記憶體產業正從過去相對配角的位置，逐步成為全球ＡＩ供應鏈不可忽視的另一個戰略節點。

記憶體 戰略 南亞科 華亞科

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