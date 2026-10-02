新聞眼／雲林爭南亞科落空…差別待遇 政院看顏色給資源？

農業大縣雲林近年燃起「科技夢」，但前年爭取台積電受挫，當傳出南亞科有意落腳，縣府開發的虎尾產業園區卻遲未獲中央同意，無疑成南亞科改選址屏東的一大助力。只是反觀嘉縣、高雄、屏東的科學或產業園區不曾遭擋，中央差別待遇，再次坐實賴政府雙標，難以消除「看顏色分配資源」的質問。

七月傳出南亞科ＤＲＡＭ廠選定雲林，縣長張麗善接受本報訪問即透露她多次拜訪南亞科高層，且雲林爭取科技產業投資已做好萬全準備，水電、人才、交通不缺，廠址就在距離虎尾中科園區僅三百公尺處的虎尾產業園區。

尤其科技產業恐搶走農業用水的疑慮，她也以雲林湖山水庫有效蓄水量五三四七萬公噸，遠高於屏東牡丹水庫約二三○○萬公噸，期盼以優勢條件說服中央；接棒選縣長的立委張嘉郡六月也邀請經濟部和農業部高層視察，期為虎尾產業園區卅公頃農業用地變更案加速解套，當時也獲認可。

眼看萬事俱全，殊料後來竟演為「只欠東風」，一名縣府承辦人員無奈說，農業部以「園區屬優良農地」為由，遲遲未同意農業用地變更；縣府昨也曝出，甚至要求須先請行政院核定此案是否為「重大投資案」或「重大建設」，否則難採認其開發必要性，等同掐住雲林發展的咽喉。

民進黨雲縣長參選人劉建國昨直言，賴總統日前到雲林明確表達支持雲林成立科學園區、引進ＡＩ科技產業，並納入行政院「大南方新矽谷」相關規畫。

然而，行政院去年一月即公布大南方新矽谷推動方案，雲林迄今被忽略，縣府自力開發的虎尾產業園區萬事俱備，還苦苦卡關，賴總統所提要「均衡台灣」目標、全力推動半導體及相關產業發展，現在恐怕只被當作選舉的政治紅利。