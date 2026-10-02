南亞科改落腳屏東 雲縣府質疑中央雙標

南亞科擴廠確定落腳屏東，搶親失敗的雲縣府指出，虎尾產業園區二○二四年三月至上月歷經七次送審，因屢遭農業部質疑遲未變更農業用地，上月農業部甚至要求，須先將此案報請行政院核定是否為「重大投資案」或「重大建設」，否則難採認開發必要性；相較南科嘉義園區、高雄白埔產業園區，及屏科申請農業用地變更時，主管機關皆基於行政院政策指示、經濟部或地方主管機關認定具開發必要性，不禁令人質疑雙標、中央到底是什麼考量？

雲縣府表示，虎尾產業園區依法完成環評程序，用水、用電等相關計畫也獲經濟部及台電同意，且台塑集團長期投資雲林，南亞科也一直以雲林為產業發展的重要基地，對南亞科進駐虎尾產業園區，縣府今年三月起與南亞科至少開過四次正式會議，對此結果深感遺憾。

張麗善直言，雲林不缺水、不缺電、不缺工，也不缺人才是眾所周知，中央在整體經濟及區域均衡發展下應要尊重企業的意願，這次對整個區域發展，不是一個理想的決定。國民黨雲林縣長參選人立委張嘉郡說，尊重企業的評估與選擇，很可惜「卡在一個土地程序還沒完成」，就流失這次機會。

民進黨雲林縣長參選人立委劉建國認為，縣長的責任，就是把土地、水電、交通及人才準備好，主動爭取企業，讓投資落地、讓工作留下，目前看起來顯然沒有準備好。

屏東縣政府表示，早已備妥水電、綠能與土地資源，也提早部署高鐵特定區內的屏科園區，二○二二年獲核定籌設計畫、同年啟動招商，公共工程施作預計明年完成，有多家廠商同步動土建廠中，再加上南亞科，充分證明「大南方新矽谷」Ｓ廊帶正式延伸至屏東。