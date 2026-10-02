9月製造業PMI升至56.7 五年新高…連十月站穩擴張區間

AI需求帶動台灣製造業持續升溫。標普全球公布，台灣9月製造業採購經理人指數（PMI）升至56.7，不僅創下2021年8月以來、逾五年來最快擴張速度，也高居亞洲之冠；但訂單增加也使供應加劇延宕，成本壓力仍是隱憂。

台灣PMI從8月的54.7升至56.7，連續十個月站在代表擴張的50以上，遠高於去年9月的46.8。生產、新增訂單和出口擴張速度均為逾五年來最快。

台日韓歐製造業PMI走勢

其中，大量訂單湧入，加上廠商增闢生產線，帶動產量成長率升至逾五年高點；產量增加也使成品庫存攀上三個月高點。

標普全球市場財智經濟研究部副總監費德斯（Annabel Fiddes）表示，調查顯示台灣受惠於本地和主要出口市場需求升溫，客戶遍及歐洲、中國大陸、美國和日本。

不過，缺料使供應商交貨時間延長，情況為2022年初以來最嚴重。展望未來一年，廠商對生產前景更加樂觀，信心升至今年3月以來最高。

台灣並非唯一受惠於全球AI熱潮的亞洲出口經濟體。南韓9月製造業PMI從52.3升至53.9，連十月擴張，增速為四個月來最快；出口需求增幅更創下約15年半新高。

標普全球經濟學家指出，半導體和汽車業需求同步走強，帶動南韓新增訂單和生產成長率升至五年半高點。

日本9月製造業PMI則由54.9降至54.1，雖仍維持擴張，卻是六個月來最緩，生產和新增訂單成長均放緩。不過，亞洲需求強勁，加上對美銷售好轉，使日本新增出口訂單連九月增長。企業持續調高售價，漲價幅度仍處於2022年底以來較高水準。

其他亞洲經濟體表現不一：印尼和越南製造業持續擴張，菲律賓和馬來西亞則陷入萎縮。中東戰事推升能源價格，也讓各地廠商的成本壓力難以消退。

此外，9月美國製造業PMI終值由8月的53.9升至55.9，雖是2022年5月以來最高，但低於市場預期的57，隨著內需變強，生產和新訂單都增加；HCOB歐元區製造業PMI終值則從8月的52.7升至52.9，高於初值52.7，並寫下自2022年5月以來最高。