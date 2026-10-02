聽新聞
0:00 / 0:00

9月製造業PMI升至56.7 五年新高…連十月站穩擴張區間

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
AI需求帶動台灣製造業持續升溫。聯合報系資料照
AI需求帶動台灣製造業持續升溫。聯合報系資料照

AI需求帶動台灣製造業持續升溫。標普全球公布，台灣9月製造業採購經理人指數（PMI）升至56.7，不僅創下2021年8月以來、逾五年來最快擴張速度，也高居亞洲之冠；但訂單增加也使供應加劇延宕，成本壓力仍是隱憂。

台灣PMI從8月的54.7升至56.7，連續十個月站在代表擴張的50以上，遠高於去年9月的46.8。生產、新增訂單和出口擴張速度均為逾五年來最快。

台日韓歐製造業PMI走勢
台日韓歐製造業PMI走勢

其中，大量訂單湧入，加上廠商增闢生產線，帶動產量成長率升至逾五年高點；產量增加也使成品庫存攀上三個月高點。

標普全球市場財智經濟研究部副總監費德斯（Annabel Fiddes）表示，調查顯示台灣受惠於本地和主要出口市場需求升溫，客戶遍及歐洲、中國大陸、美國和日本。

不過，缺料使供應商交貨時間延長，情況為2022年初以來最嚴重。展望未來一年，廠商對生產前景更加樂觀，信心升至今年3月以來最高。

台灣並非唯一受惠於全球AI熱潮的亞洲出口經濟體。南韓9月製造業PMI從52.3升至53.9，連十月擴張，增速為四個月來最快；出口需求增幅更創下約15年半新高。

標普全球經濟學家指出，半導體和汽車業需求同步走強，帶動南韓新增訂單和生產成長率升至五年半高點。

日本9月製造業PMI則由54.9降至54.1，雖仍維持擴張，卻是六個月來最緩，生產和新增訂單成長均放緩。不過，亞洲需求強勁，加上對美銷售好轉，使日本新增出口訂單連九月增長。企業持續調高售價，漲價幅度仍處於2022年底以來較高水準。

其他亞洲經濟體表現不一：印尼和越南製造業持續擴張，菲律賓和馬來西亞則陷入萎縮。中東戰事推升能源價格，也讓各地廠商的成本壓力難以消退。

此外，9月美國製造業PMI終值由8月的53.9升至55.9，雖是2022年5月以來最高，但低於市場預期的57，隨著內需變強，生產和新訂單都增加；HCOB歐元區製造業PMI終值則從8月的52.7升至52.9，高於初值52.7，並寫下自2022年5月以來最高。

PMI 製造業 標普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9月採購經理人指數PMI續升至63.4% 但電子暨光學產業明顯降溫

陸製造業PMI重返擴張！上月升至50.1 顯示經濟景氣明顯回升

燁輝10月盤價全面調高

AI拉動南韓出口暴增83.5% 全年可望衝破兆美元

相關新聞

雲林失利 南亞科擴廠落腳屏東…國科會駁政治考量

國科會昨召開科學園區審議案，總計通過十三件投資案，投資總額約五一二點一九億元。其中，最受矚目的台塑集團旗下ＤＲＡＭ大廠南亞科技擴廠案，確定落腳於南部科學園區屏東園區，投資金額未公開。南亞科技未來將設立屏東分公司，投入先進半導體三Ｄ晶圓封裝及測試業務。

南亞科改落腳屏東 雲縣府質疑中央雙標

南亞科擴廠確定落腳屏東，搶親失敗的雲縣府指出，虎尾產業園區二○二四年三月至上月歷經七次送審，因屢遭農業部質疑遲未變更農業用地，上月農業部甚至要求，須先將此案報請行政院核定是否為「重大投資案」或「重大建設」，否則難採認開發必要性；相較南科嘉義園區、高雄白埔產業園區，及屏科申請農業用地變更時，主管機關皆基於行政院政策指示、經濟部或地方主管機關認定具開發必要性，不禁令人質疑雙標、中央到底是什麼考量？

新聞幕後／南亞科搶快 府院政策助攻幫屏東搶親

「誰讓我們先動工，就優先在那蓋廠！但不代表會放棄另一方設廠。」南亞科在決定轉向屏東科學園區投資全新十二吋晶圓廠生產新世代ＤＲＡＭ前，台塑企業行政中心總裁吳嘉昭接受本報採訪時所做的回應。他的說法意味著誰能讓南亞科新廠先啟動興建，就能拿下這項數千億元投資案落腳；至於此案出現大逆轉，從優先選雲林最後卻是屏東出線，自然也是擁有資源的府院全力促成。

9月製造業PMI升至56.7 五年新高…連十月站穩擴張區間

AI需求帶動台灣製造業持續升溫。標普全球公布，台灣9月製造業採購經理人指數（PMI）升至56.7，不僅創下2021年8月以來、逾五年來最快擴張速度，也高居亞洲之冠；但訂單增加也使供應加劇延宕，成本壓力仍是隱憂。

三大退休基金 8月賺4,352億…勞動基金前八月進帳2.3兆元

台股8月大漲，政府三大退休基金跟著大賺，8月勞動基金、國保基金、退撫基金合計進帳4,352.2億元。其中勞動基金前八月大賺2.3兆元，不但已賺贏去年一整年，更是去年全年的二倍之多，若無意外，全年獲利可望刷新紀錄。

新制勞退平均分紅12萬

勞動基金運用局昨（1）日公布勞動基金最新績效，今年截至8月底，新制勞退基金規模為5兆9,785.4億元，收益率29.25%。若以目前參與收益分配的1,310萬戶有效帳戶計算，平均每位勞工分紅高達12.39萬元，將刷新歷年紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。