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新聞幕後／南亞科搶快 府院政策助攻幫屏東搶親

聯合報／ 本報記者簡永祥
國科會昨審議通過南亞科在南部科學園區屏東園區的擴廠案。雲林科技工業區（圖）的希望落空。聯合報系資料照
國科會昨審議通過南亞科在南部科學園區屏東園區的擴廠案。雲林科技工業區（圖）的希望落空。聯合報系資料照

「誰讓我們先動工，就優先在那蓋廠！但不代表會放棄另一方設廠。」南亞科在決定轉向屏東科學園區投資全新十二吋晶圓廠生產新世代ＤＲＡＭ前，台塑企業行政中心總裁吳嘉昭接受本報採訪時所做的回應。他的說法意味著誰能讓南亞科新廠先啟動興建，就能拿下這項數千億元投資案落腳；至於此案出現大逆轉，從優先選雲林最後卻是屏東出線，自然也是擁有資源的府院全力促成。

台塑集團旗下的南亞科全新十二吋廠從年初即在雲林、屏東兩地評估，原本雲林一度被看好，如今選址卻轉向屏東科學園區，引發諸多揣測。其實，真正改變的不是南亞科突然偏好屏東，而是南亞科有「時間」的壓力。

吳嘉昭透露，除了已參與策略合作的四家公司之外，還有其他新客戶提出ＤＲＡＭ需求，經營團隊面臨必須再蓋新廠、提供新產能的時間壓力。這也透露，南亞科看到的中長期ＤＲＡＭ需求，可能已超過林口５Ａ廠所能承接的範圍。

如果等到二○二八、二九年５Ａ廠逐步拉高產能後才開始尋地、環評、建廠及裝機，下一座晶圓廠量產恐怕還要再等數年，很可能錯失ＡＩ記憶體擴張窗口。

「誰能先讓南亞科動工」因此成為雲林、屏東搶親的分水嶺，屏東出線原因在於扭轉原本的劣勢，把時間軸往前移，要滿足南亞科新廠量產與客戶需求能銜接。

因為一座先進十二吋晶圓廠需要的不只是數十公頃土地，還包括龐大電力、工業用水、廢水處理、環評、交通、人才與半導體供應鏈。在北部半導體與ＡＩ資料中心持續擴張、水電資源更吃緊下，南亞科下一座大型晶圓廠往中南部尋找基地，已成不得不的選項。

雲林原本並非弱勢，甚至一度因土地、基礎建設等條件較被看好；但屏東背後多了一項重要變數，就是府院正在推動的南部半導體Ｓ廊帶。

政策工具 幫新廠加速推進

中央近年積極串聯嘉義、台南、高雄至屏東的半導體產業軸線，並公開承諾協助產業解決水、電、土地及人才需求，加上投資抵減等政策工具，對南亞科而言，真正有價值的不是單一優惠，而是政府能否把土地、水電、環評與行政程序同步推進，替新廠搶下最重要的「時間」。

類似情況曾出現在台積電CoWoS先進封裝選址。當時嘉義、雲林都曾列入評估，雲林虎尾園區接近滿載，擴建又涉及土地及園區報編時程；嘉義科學園區則能提供較完整土地並讓企業同步建廠，最後由嘉義雀屏中選。

南亞科若轉向屏東，也凸顯同樣的產業現實：半導體選址已不只是比較土地成本，而是比較「誰最快並準備好，讓投資變數更少」，這也讓綠色執政的屏東握有優勢。

對中央而言，南亞科進駐屏東科學園區還有另一層戰略意義。目前南部Ｓ廊帶已有嘉義先進封裝、台南半導體核心聚落及高雄先進晶圓製造，若屏東再迎來南亞科大型十二吋廠，就等於補上「先進ＤＲＡＭ製造」這塊拼圖，南亞科的ＤＲＡＭ生產版圖也將首度大幅南移。

不過，屏東優先並不代表雲林出局。吳嘉昭的話已留下伏筆，「不代表會放棄另一方設廠」。

府院若能透過土地、水電及行政效率和投資抵減等政策工具，讓屏東科學園區率先具備動工條件，也就掌握這場數千億元晶圓廠選址戰最關鍵的一張牌。

屏東 南亞科 府院 DRAM 記憶體

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