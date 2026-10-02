關鍵物資降稅 擴大實施

行政院會昨（1）日通過關鍵原物料稅負減徵延長案，降稅措施再延長六個月；另近期因中聯油脂公司停工，此次擴大減稅範圍，納入大豆沙拉油、飼料用豆粕兩項，自10月1日起也機動調降關稅至免稅，同樣為期六個月。

行政院長卓榮泰指示，穩定物價小組應持續掌握國內外關鍵原物料及重要大宗民生物資市場供需變化及趨勢，並滾動檢討因應作為，確保民生物價穩定。

財政部昨日赴行政院會報告「穩定物價大宗物資延長降稅等措施」。政府自2021年12月1日起陸續推出機動降稅措施，截至今年9月底已實施17波。

此次延長的降稅措施，包括進口黃豆、小麥及玉米營業稅，水泥、汽柴油及液化石油氣貨物稅，及進口牛肉、小麥、烘焙用奶粉、奶油及無水奶油等貨品的關稅稅率，原定至今年9月30日屆期，行政院會核定後再延長半年。

另考量中聯油脂近期停工，導致國內大豆沙拉油及飼料用豆粕供應減少，經濟部、農業部建議納入降稅範圍，財政部依關稅法陳報行政院核定，自10月1日起，機動調降兩項商品關稅稅率至免稅，為期六個月。