聽新聞
0:00 / 0:00
摩斯漢堡驚傳個資外洩！疑委外廠商平台資安出問題 業者回應了
安心代理的摩斯漢堡今日表示，在接獲消費者反應疑似個資外洩事件後已全面進行解決，目前最新進度，有可能是公司委外廠商管理的平台，疑似有第三方不當取得資料並透過電子郵件聯繫消費者，針對上述情形，安心已責成委外廠商立即進行相關修補改善。
安心表示，截至目前為止對公司財務及業務並無重大影響，並且說明改善措施，已立即針對本次資安事件啟動應變作業。本次疑似個資外洩事件之平台係由委外廠商管理，非屬安心自有之 MOS 訂餐 APP 系統。另於官網及APP 頁面加強反詐騙宣導。未來將持續強化委外廠商之資安管控機制，以確保客戶權益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。