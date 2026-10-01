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摩斯漢堡驚傳個資外洩！疑委外廠商平台資安出問題 業者回應了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
安心代理的摩斯漢堡今日表示，在接獲消費者反應疑似個資外洩事件後已全面進行解決，目前最新進度，有可能是公司委外廠商管理的平台，疑似有第三方不當取得資料並透過電子郵件聯繫消費者。 示意圖／AI生成
安心代理的摩斯漢堡今日表示，在接獲消費者反應疑似個資外洩事件後已全面進行解決，目前最新進度，有可能是公司委外廠商管理的平台，疑似有第三方不當取得資料並透過電子郵件聯繫消費者。 示意圖／AI生成

安心代理的摩斯漢堡今日表示，在接獲消費者反應疑似個資外洩事件後已全面進行解決，目前最新進度，有可能是公司委外廠商管理的平台，疑似有第三方不當取得資料並透過電子郵件聯繫消費者，針對上述情形，安心已責成委外廠商立即進行相關修補改善。

安心表示，截至目前為止對公司財務及業務並無重大影響，並且說明改善措施，已立即針對本次資安事件啟動應變作業。本次疑似個資外洩事件之平台係由委外廠商管理，非屬安心自有之 MOS 訂餐 APP 系統。另於官網及APP 頁面加強反詐騙宣導。未來將持續強化委外廠商之資安管控機制，以確保客戶權益。

資安 個資 摩斯漢堡

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