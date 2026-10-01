9月採購經理人指數PMI續升至63.4% 但電子暨光學產業明顯降溫

中經院今天發布9月台灣製造業PMI指數小幅上升0.9個百分點至63.4%，創2021年8月以來、五年來最快擴張速度，惟一路高度擴張的電子暨光學產業PMI轉趨下跌，主因供應瓶頸與成本壓力持續上升，訂單動能明顯降溫，致未來六個月展望也大跌6.9個百分點。取而代之的是化學生技暨醫療及基礎原物料產業訂單逐漸升溫。

至於非製造業指數NMI則回升至56.9%，中經院院長連賢明認為反映製造業景氣慢慢外溢到非製造業，服務業對第四季景氣期待上升很多。他說，以前大家擔心只有電子業獨好，無法擴張到其他產業，但近期與電子業相關的產業如電力機械PMI指數都不錯，也帶動非製造業指數連19個月擴張。

此舉是否意味台灣可望擺脫K型經濟？連賢明則說，要看如何定義K型經濟。若是指有些產業成長，有些衰退，目前至少衰退的比較少，例如去年很差的石化業，今年好轉；但若是指不同產業不同成長幅度，則電子業與非電子業成長幅度仍差很多，「目前電子業仍是一枝獨秀」。

中經院指出，9月季調後之台灣製造業PMI指數為63.4%，再創2021年8月以來最快擴張速度，主因供應商交貨時間與存貨指數攀升，惟具領先性的新增訂單指數擴張速度趨緩，整體製造業仍維持高速擴張，惟後續需求動能、供應瓶頸與庫存變化仍值得關注。

上月中經院點出供應鏈中的關鍵零組件短缺，造成生產瓶頸，狀況並未改善，電子暨光學產業9月PMI仍處62.6%高檔，但續跌2.6個百分點，新增訂單動能已明顯降溫，指數回跌超過10個百分點；另外未完成訂單指數也大跌超過10.0個百分點至2025年12月以來最慢擴張速度。

中經院指出，AI國際科技大廠因供給限制規劃調整產品記憶體配置，智慧型手機品牌大廠調高新產品售價，其他消費性電子與相關供應鏈也出現調漲情勢。顯示長短料錯置與交期延長持續影響生產排程，導致電子暨光學業未來六個月展望指數大幅回跌6.9個百分點至62.4%。雖然AI相關需求仍具支撐，但電子暨光學產業已由先前「訂單與生產同步高速擴張」，轉入「高檔擴張、訂單動能趨緩，且長短料錯置導致庫存壓力升高、追價動能趨緩」階段。

9月化學生技暨醫療產業的新增訂單攀升至60.0%左右的擴張速度，為2025年4月以來最快擴張速度；基礎原物料產業，因半導體擴廠、AI 資料中心，以及電力與能源基礎設施等投資需求熱絡，新增訂單與生產同步站上60.0%以上的擴張速度，抵銷對製造業新增訂單的影響。

近期國際對AI發展疑慮，台灣半導體能否維持高原期？連賢明表示，盡管外界不時擔心AI泡沫危機，但中經院、主計總處、台經院等單位仍不斷上修台灣今年經濟成長率，也許那一天醒來局勢變了，「只能說從目前仍看不到這個跡象」。中華採購及管理協會顧問白宗城則說，「現在AI競賽，沒做的就準備被丟包，台灣提供的是稀缺資源」，至少整個竹科廠商認反映還看不到烏雲，很多業都都為接單而獲利翻倍。

美國殖利率翻揚引發國際憂慮，連賢明表示，大家雖擔心通膨上升，殖利率上升，借貸成本也跟著上揚，所有原因不只是油價推升，也反映目前美國投資需求非常高，景氣真的不錯。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢也說，整體趨勢與上月都一樣，沒有變化，景氣看起來非常好，美國及中國大陸AI需求及產業都蓬勃發展，美國雲端及新的雲端業者訂單很多無法滿足，對台灣各種設備如晶片需求仍很強，趨勢沒有改變。其次，美國經濟成長動能也非常強，雖物價上漲、殖利率上升，但抵擋不住成長動能。