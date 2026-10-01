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AI×ICT 進軍智慧醫療 經濟部攜手資策會串起「需求到市場」全通路

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會數轉院於1日舉辦「智醫革新浪潮：AI×ICT驅動全球醫照新局」論壇。資策會提供
資策會數轉院於1日舉辦「智醫革新浪潮：AI×ICT驅動全球醫照新局」論壇。資策會提供

為協助台灣ICT產業掌握智慧醫療新商機，在經濟部產業發展署指導下，財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院（資策會數轉院）於1日舉辦「智醫革新浪潮：AI×ICT驅動全球醫照新局」論壇，並串聯台北國際照顧博覽會展出智慧醫療一站式成果，協助台灣ICT業者進軍高附加價值、高技術門檻的醫療電子供應鏈。

面對全球高齡化趨勢與AI醫療快速發展，智慧醫療正從過去的單點技術，加速邁向涵蓋臨床需求、系統整合、法規標準、產品驗證與國際市場的全面競合。

資策會數轉院副院長陳龍表示，台灣在半導體、電子製造、資通訊與系統整合領域具備深厚基礎，但醫療與照顧場域對產品的要求，不僅是技術做得出來，更重視系統穩定性、臨床整合、驗證標準與實際使用需求。

因此，資策會透過「4SA智慧次系統聯盟」，扮演跨域整合與國際鏈結角色，將醫療院所、照顧機構、AI與ICT業者、驗證機構及國際市場需求匯聚到同一平台，促進技術與場域、產品與市場之間的有效對接。

資策會數轉院業務協理張珈睿也於論壇中從政策與產業發展角度分享，推動AI醫療與ICT創新，關鍵不只在於做出技術，更要進一步理解場域需求、完成驗證、形成解決方案，再對接海外供應鏈與市場，才能讓台灣既有ICT優勢真正轉化為智慧醫療產業競爭力。

智慧醫療的核心，不只是AI技術有多先進，更在於能否回應第一線的真實需求。資策會表示，本次論壇也特別邀請泰國Chersery Home International創辦人Dr. Gengpong Tangaroonsanti，從醫療、復健與長照整合經驗出發，分享高齡照護場域在科技導入上的實際需求與挑戰；以及彰化基督教醫院大數據暨數位AI應用中心副主任凃政宏，則從臨床端解析AI於資料分析、決策輔助及醫療流程中的應用，並分享導入過程所面臨的系統整合與實務挑戰。

智慧醫療產品若要進軍國際市場，除了AI能力與硬體效能，更必須面對國際標準、資安、產品驗證、法規遵循與市場導入等多重門檻。TÜV NORD Taiwan AI工控專家楊旺儒從國際標準檢測驗證角度，解析AI與醫療電子產品接軌國際規範的重點；宏碁智醫董事長連加恩則分享AI醫療從臨床應用走向產品化與海外市場的實踐經驗。

從需求、應用到標準、驗證與商業化，本次論壇逐層拆解智慧醫療產業化所需的關鍵環節，也呼應資策會推動智慧醫電的核心方向，拉近台灣ICT技術與市場之間的距離。

為了延續智慧醫療的應用呈現， 資策會於1日至3日在南港展覽館一館台北國際照顧博覽會「4SA智慧次系統聯盟」展出智慧病房、醫療照護機器人、AI診斷與智慧醫電等應用。

資策會強調，透過論壇交流、情境展示與買主媒合，將持續扮演產業化與國際化的橋樑，協助台灣智慧醫療業者從技術驗證走向供應鏈合作，拓展全球市場商機。

經濟部 資策會 市場

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