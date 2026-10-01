林佳龍率30位企業代表訪貝里斯 串連台美貝三方經貿合作

外交部長林佳龍率團訪問貝里斯，此行特別邀集30位企業代表同行，涵蓋綠能與智慧交通、AI數位與太空科技、生物科技、醫療健康、觀光旅遊，以及金融貿易等六大領域，透過投資說明會、企業媒合及實地參訪等方式讓兩國業者面對面交流，也協助台商深入瞭解當地市場並發掘合作商機。

林佳龍表示，貝里斯位處中美洲、面向加勒比海，是台灣企業拓展區域市場的重要門戶；去年國經協會與美台商會在華盛頓簽署合作備忘錄，共同推動「第三國合作」，此次也特別邀請美台商會資深顧問Patrick Wilson同行，期盼將台美合作共識轉化為具體行動，促成台美貝三方經貿合作。

林佳龍表示，此行拜會貝里斯外長馮賽卡（Francis Fonseca）時，特別肯定台貝經濟合作協定（ECA）生效以來，兩國經貿往來已有顯著成長，接下來將進一步強化雙方企業連結，為兩國貿易與投資注入更多民間能量。訪團抵達貝里斯後，首個行程就是參加投資說明會，聽取貝國政府介紹投資環境與潛在商機；隔日雙方也首度舉辦企業媒合會，讓兩國企業深入交流、建立合作關係，並由國經協會與貝里斯工商會簽署合作備忘錄，協助台商掌握市場資訊，降低投資與拓展貿易的障礙。

林佳龍指出，企業代表此行也實地參訪貝里斯啤酒廠，考察當地通路與市場環境；行程最後一天則前往貝里斯外島聖佩卓（San Pedro），感受加勒比海的熱帶風情及當地豐富的觀光資源。同時，聖佩卓也與其他加勒比海國家一樣，面臨馬尾藻對當地生態環境與觀光產業造成的衝擊。林佳龍表示，台灣將與貝里斯政府合作，邀集專家學者共同研究短、中、長程的解決方案，共同探索將環境的挑戰轉化為產業發展的契機。