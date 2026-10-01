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經部今通過中鋼鋁業投資10.2億元 高雄市小港區興建新廠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投資台灣事務所1日通過2家企業擴大投資台灣，包含根留企業方案的中鋼鋁業以10.2億元，於高雄市小港區興建新廠；以及中小企業方案的興中環保科技，投資0.3億元，於宜蘭縣五結鄉既有廠區擴增智慧化產線。

中鋼鋁業為中鋼（2002）公司子公司，為台灣最大鋁軋延品製造商，經濟部指出，這次投資規劃於高雄市小港區興建新廠，總金額約10.2億元，並增聘4名本國員工。新廠將整合AI技術、物聯網、感測器、數位控制及數據分析等智慧技術，提升製程效率與品質穩定性，同時將節能減碳納入設備升級設計，逐步降低生產排碳量。這次投資將助中鋼鋁業持續提升產品附加價值，強化高階鋁材供應能力與國際市場布局。

興中環保科技為紙漿模塑產品及設備製造商，經濟部表示，為提升生產效率，該公司計劃於宜蘭縣五結鄉既有廠區擴增智慧化產線，投資金額約0.3億元，並新聘6名本國員工。新產線將導入AI技術，建置自動化生產及品檢流程，並採用低碳節能設備，以降低生產能耗及碳排放。這次投資將有助於興中環保科技升級關鍵製程，並加速智慧製造及低碳轉型。

經濟部指出，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,826家企業約2兆8,114億元投資，預估創造17萬134個本國就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有237家企業投資約6,649億元，帶來3萬552個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」吸引1,223家企業投資約6,286億元，可新增4萬2,771個就業機會。後續尚有13家廠商排隊待審。

中鋼 高雄市 經濟部

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