精工獎揭曉！產業實戰「得獎直接拿訂單」江啟臣讚：傳產是精典產業

2026台中AI應用暨智慧製造展今在台中國際會展中心登場，重頭戲第五屆精工獎加工競賽頒獎典禮同步展開，參與比賽的產業實戰出題，獲獎團隊有機會取得加工訂單，現場集結產官研各界代表，共同見證台灣精密加工產業技術成果。

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣致詞時說，台中傳產應稱為「精典產業」，透過黑手精神讓隱形冠軍浮上檯面；未來結合台中會展二期擴建的「前店後廠」優勢，台中將成為全球產業鏈不可或缺的關鍵夥伴。

這場展覽今起一連舉辦4天，匯聚AI軟體整合、無人機（UAV）、自主移動機器人（AMR）、智慧自動化設備及精密製造等前瞻技術等約400個攤位。

精工獎頒獎典禮今天上午11時登場。台中市工商發展投資策進會副總幹事王文興表示，精工獎由經濟部產業發展署主辦、精密機械研究發展中心（PMC）承辦、潭雅神工業廠商協進會（TYSIA）協辦，逐步成為國內精密加工技術重要平台。

PMC表示，政府重視並協助精密加工業強化技術及市場競爭力。精工獎競賽題目由終端使用者依實際產業需求出題，讓參賽團隊透過實戰展現技術實力；獲獎團隊若達成指定條件，有機會直接取得出題企業的加工訂單。

潭雅神工業廠商協進會創會長黃耀德表示，潭雅神黃金縱谷」是台灣精密機械及工具機產業重要聚落。本次更號召20家會員企業參展，並於展場安排專人導覽，協助國內外買主、企業團體等快速尋找合作夥伴與解決方案。

針對參展廠商最關心的展會空間，江啟臣表示，台中國際會展中心第二期工程已簽約發包，二期展館新增2100個攤位，屆時一、二期總計可達4460個攤位，將與台北南港展覽館並駕齊驅。

第五屆精工獎加工競賽頒獎典禮今在台中國際會展中心登場。記者趙容萱／攝影