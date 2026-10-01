勞動基金前八月收益「超越去年全年」看好9月持續進帳

勞動部勞動基金運用局1日公布，截至今年8月底，整體勞動基金規模達9兆1,092億元，累計收益數高達2兆3,227億元，收益率達29.45%。副局長劉麗茹指出，前八月的收益數不僅已超越去年全年，更達到去年的兩倍之多；9月份整體收益，預估仍會是正數。

劉麗茹表示，今年金融市場行情非常熱絡，雖然7月份曾面臨回吐，但8月份隨即上漲，讓收益持續累積。回顧勞動基金歷史上「前五大單月收益」，全部都發生在今年。依序分別為4月（史上最高）、5月、2月、1月以及8月，顯示今年市場展現出強大的爆發力。

在投資布局方面，劉麗茹說明，勞動基金的持股結構一如以往，主要偏重持有國內基本面持續看好，以及具備國際龍頭概念的個股。透過加碼持有具前景、發展性及未來性良好的標的，為整體基金績效帶來顯著的貢獻。

展望9月份表現，劉麗茹坦言，市場仍面臨升息等消息面干擾，延續了7、8月以來的震盪格局。觀察9月國際指標，包括MSCI全球、亞太及新興市場股票，以及彭博（Bloomberg）全球債券、摩根大通（JPMorgan）新興市場債券、富時（FTSE）另類指數與道瓊基礎建設等，幾乎全數回檔休息。

劉麗茹提到，在全球股債齊跌的環境下，仍有少數亮點。9月份表現較佳的僅有與AI科技高度相關的台股及美國費城半導體指數。過去全球重要股市的漲幅排名多為費半第一、南韓第二、台灣第三，但到了今年9月，台股的漲幅已正式超越韓國，在全球市場中表現相對強勢且亮眼。

外界關注9月勞動基金是否能維持獲利，劉麗茹回應，9月份整體收益「預估仍會是正數」，但獲利幅度會較8月縮小。主因在於台股8月份漲幅達6.98%，而9月份漲幅約為3.9%，因指數漲幅收斂，收益也會有所差別。

針對台積電（2330）等大型權值股在8、9月的起伏是否影響績效，劉麗茹重申，個股表現差異大屬於結構性問題，勞動基金的核心策略是長期持有全球重要產業的龍頭股，且這些龍頭股在台灣占據很大比重。個股部位約占整體45%。基於對產業長期發展看好，預期整體基金收益持續成長。

劉麗茹說，在存續期的配置上，自營部位大部分都是持有至到期；委外部位則跟委外單位、受託機構有契約關係，每一期是五年。目前看來，委外代操者的操作比較偏向短天期，不過如何操作的這部分，也不是勞動基金運用局可以去主導他們。