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1,809億撥補台電中油 政院：不吸收油價95無鉛恐逾45元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院9月提出今年度追加預算，其中編列1,809億元撥補台電中油及相關石油業者，另編列2,338億元增資中油，引發立法院在野黨質疑。行政院發言人李慧芝1日表示，國營事業近年承擔穩定物價任務，若未吸收油氣成本、按照實際成本反映價格，95無鉛汽油每公升恐超過45元，家用桶裝瓦斯每桶恐超過970元，將對家庭及餐飲等業者造成衝擊。

李慧芝表示，此次追加預算中，1,809億元主要用於撥補台電、中油及相關石油業者2026年配合政府穩定物價政策、吸收能源價格上漲所形成的價差；另編列2,338億元增資中油，主要用於改善財務結構，以及持續推動必要基礎建設，包括洲際接收站等天然氣韌性建設。

她指出，過去半年來，中油、台電及相關石油業者配合政府穩定民生物價，並未完全將國際能源價格上漲反映到國內售價。若國營事業沒有扮演「物價消波塊」，按照實際成本反映價格，95無鉛汽油價格最高可能超過每公升45元，家用桶裝瓦斯則可能超過每桶970元，不論一般家庭或餐飲業者都將受到影響。

李慧芝強調，透過追加預算撥補國營事業因政策性吸收價格所產生的成本，屬於國家重要施政；如果將這筆經費改作普發現金，就會排擠其他重要施政。至於中油增資，則是為改善財務結構並支應天然氣韌性建設，政府仍呼籲立法院完整審議追加預算。

經濟部次長賴建信表示，國際能源價格變動不只影響汽油及瓦斯價格，也會透過運輸及生產成本傳導至各項民生物資。依主計總處推估，油價每上漲10%，消費者物價指數（CPI）將增加0.24個百分點；電價每上漲10%，CPI則增加0.27個百分點。

以家用桶裝瓦斯為例，賴建信指出，目前中油銷售價格每公斤20.01元，實際吸收成本價格為每公斤20.375元。以一般家庭每月使用約1.5桶計算，若由家庭直接承擔未反映的成本，每戶每月支出約增加712元。

至於餐飲業及夜市等業者，賴建信表示，實際影響仍須視營業規模及用量而定，以夜市業者為例，每月增加的成本可能從約1,425元至1.4萬元以上。

經濟部表示，中油近期面臨國際油氣價格上升、吸收成本增加等壓力，若未獲得必要的財務支持，累積虧損恐超過1,276億元，不僅影響後續籌資能力，也可能衝擊國際信評及採購議價能力；台電方面，若持續吸收國際天然氣價格上漲成本，累積虧損則可能擴大至3,711億元。

經濟部強調，台電、中油所承擔的能源價格吸收政策，與國內民生及產業成本息息相關，追加預算除處理政策性價格吸收所產生的財務缺口，也涉及後續能源基礎建設及供應韌性，相關預算仍有待立法院審議。

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