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10月傳產投資聚焦三主軸 旺季、低基期、防禦三路並進

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

10月傳產投資聚焦旺季效應、低基期反彈及高股息防禦三大主軸，法人看好重電、散裝航運、鋼鐵、零售百貨等旺季族群，另留意塑化低基期轉型契機，以及壽險型金控在高利率、股市熱絡下的配息潛力。

首先，旺季效應族群包括重電、散裝航運、鋼鐵及零售百貨。法人分析，全球電網升級、台電強韌電網，加上AI資料中心及半導體廠擴產，帶動重電設備需求升溫，旺季入帳動能可期；散裝航運則受惠穀物、煤炭及鐵礦砂等原物料進入需求旺季，運輸動能有望轉強。

鋼鐵方面，2026年第4季進入營建工程及製造業復工旺季，可望帶動鋼材需求；零售百貨則迎來周年慶、雙11及年終備貨旺季，龍頭業者受惠季節性需求。

低基期轉型族群方面，塑化業可望受惠國際油價上揚，帶動塑化原料行情回溫，法人看好具上游產業鏈及一貫廠優勢的台塑四寶，油價走升有利成本轉嫁及維持供應韌性，加上持續布局特化及電子級化學品，轉型題材可望挹注後續成長。

至於高股息防禦族群，隨殖利率走升、經常性收益增加，加上保單負債採市場利率評價，有利壽險型金控淨值提升；同時股市維持熱絡，有助資本利得表現，法人認為明年配息能力仍具支撐。

傳產 低基期 台塑

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