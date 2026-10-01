10月傳產投資聚焦三主軸 旺季、低基期、防禦三路並進

有鑒於中東情勢仍不穩定，行政院穩定物價小組日前拍板，將關鍵原物料稅負減徵措施延長6個月至明年3月底，行政院會今日通過相關相關提案。此外，有鑒於中聯油脂公司停工，國內供需尚待補足，10月1日起，新增調降國內大豆沙拉油及飼料用豆粕6個月，同樣至明年3月底。

2026-10-01 12:18