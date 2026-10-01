貝萊德：中國產業政策提升企業競爭力 但產業分化明顯 突顯選股重要性

貝萊德智庫指出，中國大陸正逐漸以產品品質在先進製造領域展現實力，而非僅靠規模競爭，這將對全球企業與投資人帶來影響不一的結果。貝萊德看好AI硬體相關產業和精選先進製造業。

貝萊德表示，雖然中國占全球出口的比重近年大致維持穩定，但產品結構已明顯朝向高附加價值領域升級。由於生產擴張的速度高於內需成長，中國進口占全球比重已自2021年高點回落。這樣的變化帶來兩項重要影響。一方面，全球製造商面臨更激烈的競爭壓力；另一方面，價格更便宜的中國科技產品有助於降低成本，嘉惠消費者。

貝萊德指出，在中國大陸境內，產業政策確實提升了企業規模與競爭力，但成長本身並不保證投資人能獲得理想報酬。中國仍面臨多項長期挑戰，包括內需消費疲弱、房地產市場低迷、人口老化等。此外，即使中國企業已在部分產業取得全球市占率優勢，但市場競爭激烈，仍可能壓縮獲利空間。

這種分化現象十分明顯。根據中國國家統計局數據，截至2026年7月底：電子設備製造業受惠於全球AI需求，獲利較去年同期成長 110%，但汽車產業獲利則較去年同期減少 20.4%。

類似情況也出現在其他產業。AI硬體供應商的利潤率持續改善，但太陽能製造商的利潤率卻大幅下滑。股市表現同樣反映這種差異。截至9月21日，以美元計價的MSCI中國指數今年下跌 11%，MSCI中國資訊科技指數則上漲 7%。

這種產業間的分化，再次印證貝萊德採取選擇性布局的重要性。貝萊德對陸股維持中立，但偏好能將成長轉化為獲利能力與股東報酬的領域，尤其是AI硬體相關產業和精選先進製造業。