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最低工資連11年調漲 逾261萬名勞工受惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
勞動部今日赴行政院會報告「最低工資調整」。記者黃婉婷／攝影
勞動部今日赴行政院會報告「最低工資調整」。記者黃婉婷／攝影

行政院長卓榮泰1日在行政院會聽取勞動部「最低工資調整」報告後表示，依據最低工資審議會結果，2027年最低工資將再度調升，月薪從2萬9,500元，調增至3萬900元，時薪也由196元調增至205元。他強調，政府自2016年開始，連續11年調漲最低工資，月薪總調幅近54%、時薪總調幅達71%。本次月薪調增金額更是自2016年以來最高，預估將有超過261萬名勞工受惠，其中本國勞工占比84%。

卓榮泰表示，2026年台灣經濟成長率預估將達11.05%，可望創下39年來新高，這是全體國人、產業及勞工等各界共同努力的成果。在調升最低工資的同時，政府深知傳統產業與中小企業所面臨的辛苦及困境，中小企業占全國企業98%以上，提供全國近8成就業機會，因此政府會繼續加強推動「支持及壯大中小微企業方案」，實質鼓勵企業照顧基層員工，全面帶動百工百業繁榮發展。

卓榮泰強調，近期受到中東戰事、低價傾銷、原物料成本等影響的製造業與服務業，請經濟部與勞動部共同研議，給予有效協助，並盡速公布配套措施，以達到政府「大力挺勞工、大力挺產業」的目標。政府除了持續照顧基層勞工，未來也將持續透過不同政策工具，鼓勵企業為勞工加薪，請各部會繼續努力，造福國人、照顧人民。

最低工資 勞工 調漲

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