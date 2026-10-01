台灣人均財富衝全球第5！每人坐擁594萬元 20年排名大躍進

台灣人均財富躋身全球前五大。德國安聯集團（Allianz）最新發布《2026安聯全球財富報告》，台灣2025年人均金融資產淨值達16萬4,470歐元（約新台幣594萬元），排名全球第5，僅次於美國、瑞士、丹麥及新加坡，不僅穩居亞洲前段班，更大幅領先排名全球第14的日本；台灣家庭總金融資產也成長8.7%至4.5兆歐元，高於全球平均增幅8.6%。

安聯全球財富報告調查近60個國家的家戶資產與負債狀況。以2025年人均金融資產淨值排名來看，美國以29萬6,950歐元高居全球第一，瑞士27萬5,980歐元居次，第三、第四分別為丹麥19萬7,510歐元、新加坡19萬2,840歐元，台灣則以16萬4,470歐元排名第五。

值得注意的是，日本人均金融資產淨值為8萬9,420歐元，排名全球第14，約僅台灣的一半；德國則以9萬1,780歐元排名第12，義大利以9萬1,730歐元排名第13，台灣人均金融資產淨值也明顯高於多個主要成熟經濟體。

台灣家庭財富成長動能也不弱。截至2025年底，台灣家庭總金融資產達4.5兆歐元、年增8.7%，增幅雖較2024年的9.3%稍微放緩，也低於報告涵蓋的其他亞洲市場、不含日本及中國平均9.8%，但仍略高於全球平均8.6%。

進一步觀察台灣人的「錢放在哪裡」，2025年證券類資產成長最猛，全年大增17.7%，遠高於存款的4.9%及保險與退休基金的2.4%，也使證券占台灣家庭金融資產配置比重攀升至34.9%，高於亞洲區域平均30.8%，但仍低於全球平均46.9%。

扣除通膨影響後，台灣2025年金融資產實質成長6.9%，與2024年的7%相近；若將時間拉長，自2019年以來累計實質增幅達41.5%，不僅高於亞洲區域平均39.6%，更明顯高於全球平均22.9%，顯示台灣家庭近年金融資產累積速度優於全球平均。

另一方面，2025年台灣家庭負債增加6.3%至7,142億歐元，由於負債成長速度低於資產，帶動淨金融資產進一步增加9.1%至3.8兆歐元，人均金融資產淨值因此達16萬4,470歐元、約新台幣594萬元，排名全球第五。

放眼全球，2025年家庭金融資產同樣再創新高，全年成長8.6%至268.4兆歐元。這波財富增加主要不是靠「多存錢」，而是由金融市場上漲推動，每新增5歐元家庭財富，約有4歐元來自資產價格上漲；相較之下，全球新增儲蓄反而減少5.4%至4.1兆歐元。

安聯預估，2026年全球金融資產仍可望維持約9%成長，不過中期面臨經濟成長趨緩、通膨僵固、地緣政治碎片化及高額政府公債等挑戰，可能對資產報酬率造成壓力；AI則將成為後續財富成長的關鍵變數，既可能透過生產力及企業獲利推升資產報酬，也可能因市場估值偏高及資產所有權集中，增加市場與財富分配風險。