快訊

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師！機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

亞運射箭／張正韋不敵南韓完美表現摘銀 隊史首面複合弓個人獎牌

台中榮總代刀風暴 幫病患開刀的醫材廠商僅高中畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人均財富衝全球第5！每人坐擁594萬元 20年排名大躍進

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台灣2025年人均金融資產淨值達16萬4,470歐元，全球排名第5。圖為台北信義區百貨公司。聯合報系資料照
台灣2025年人均金融資產淨值達16萬4,470歐元，全球排名第5。圖為台北信義區百貨公司。聯合報系資料照

台灣人財富躋身全球前五大。德國安聯集團（Allianz）最新發布《2026安聯全球財富報告》，台灣2025年人均金融資產淨值達16萬4,470歐元（約新台幣594萬元），排名全球第5，僅次於美國、瑞士、丹麥及新加坡，不僅穩居亞洲前段班，更大幅領先排名全球第14的日本；台灣家庭總金融資產也成長8.7%至4.5兆歐元，高於全球平均增幅8.6%。

安聯全球財富報告調查近60個國家的家戶資產與負債狀況。以2025年人均金融資產淨值排名來看，美國以29萬6,950歐元高居全球第一，瑞士27萬5,980歐元居次，第三、第四分別為丹麥19萬7,510歐元、新加坡19萬2,840歐元，台灣則以16萬4,470歐元排名第五。

值得注意的是，日本人均金融資產淨值為8萬9,420歐元，排名全球第14，約僅台灣的一半；德國則以9萬1,780歐元排名第12，義大利以9萬1,730歐元排名第13，台灣人均金融資產淨值也明顯高於多個主要成熟經濟體。

台灣家庭財富成長動能也不弱。截至2025年底，台灣家庭總金融資產達4.5兆歐元、年增8.7%，增幅雖較2024年的9.3%稍微放緩，也低於報告涵蓋的其他亞洲市場、不含日本及中國平均9.8%，但仍略高於全球平均8.6%。

進一步觀察台灣人的「錢放在哪裡」，2025年證券類資產成長最猛，全年大增17.7%，遠高於存款的4.9%及保險與退休基金的2.4%，也使證券占台灣家庭金融資產配置比重攀升至34.9%，高於亞洲區域平均30.8%，但仍低於全球平均46.9%。

扣除通膨影響後，台灣2025年金融資產實質成長6.9%，與2024年的7%相近；若將時間拉長，自2019年以來累計實質增幅達41.5%，不僅高於亞洲區域平均39.6%，更明顯高於全球平均22.9%，顯示台灣家庭近年金融資產累積速度優於全球平均。

另一方面，2025年台灣家庭負債增加6.3%至7,142億歐元，由於負債成長速度低於資產，帶動淨金融資產進一步增加9.1%至3.8兆歐元，人均金融資產淨值因此達16萬4,470歐元、約新台幣594萬元，排名全球第五。

放眼全球，2025年家庭金融資產同樣再創新高，全年成長8.6%至268.4兆歐元。這波財富增加主要不是靠「多存錢」，而是由金融市場上漲推動，每新增5歐元家庭財富，約有4歐元來自資產價格上漲；相較之下，全球新增儲蓄反而減少5.4%至4.1兆歐元。

安聯預估，2026年全球金融資產仍可望維持約9%成長，不過中期面臨經濟成長趨緩、通膨僵固、地緣政治碎片化及高額政府公債等挑戰，可能對資產報酬率造成壓力；AI則將成為後續財富成長的關鍵變數，既可能透過生產力及企業獲利推升資產報酬，也可能因市場估值偏高及資產所有權集中，增加市場與財富分配風險。

財富 台灣人 丹麥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣人愛買股、證券資產暴增17.7% 人均淨金融資產全球第五

電子供應鏈高度集中亞洲 中台韓日產能居全球前4大

從0050存到3000萬！資產拚1億下一步 009826加入分散單一市場風險

德國公共債務近100兆 基建國防基金推升舉債

相關新聞

最低工資連11年調漲 逾261萬名勞工受惠

行政院長卓榮泰1日在行政院會聽取勞動部「最低工資調整」報告後表示，依據最低工資審議會結果，2027年最低工資將再度調升，月薪從2萬9,500元，調增至3萬900元，時薪也由196元調增至205元。他強調，政府自2016年開始，連續11年調漲最低工資，月薪總調幅近54%、時薪總調幅達71%。本次月薪調增金額更是自2016年以來最高，預估將有超過261萬名勞工受惠，其中本國勞工占比84%。

台灣人均財富衝全球第5！每人坐擁594萬元 20年排名大躍進

台灣人均財富躋身全球前五大。德國安聯集團（Allianz）最新發布《2026安聯全球財富報告》，台灣2025年人均金融資產淨值達16萬4,470歐元（約新台幣594萬元），排名全球第5，僅次於美國、瑞士、丹麥及新加坡，不僅穩居亞洲前段班，更大幅領先排名全球第14的日本；台灣家庭總金融資產也成長8.7%至4.5兆歐元，高於全球平均增幅8.6%。

救中油台電！中油年底負債比達98% 政院撥1,809億元、增資中油2,338億

今年中東局勢動盪影響能源價格，國際石油及天然氣價格震盪走高，遠高於2025年8月編列的2026年度預估金額，行政院院會今（1）日聽取經濟部報告編列追加預算撥補台電、中油及生產LPG相關石油業者2026年吸收的價差1,809.35億元；另編列增資中油2,338.34億元，改善其財務結構，持續投入必要建設，包括洲際接收站等基礎設施。

政院拍板原物料減稅延長 中聯停工 大豆油、豆粕也免稅六個月

有鑒於中東情勢仍不穩定，行政院穩定物價小組日前拍板，將關鍵原物料稅負減徵措施延長6個月至明年3月底，行政院會今日通過相關相關提案。此外，有鑒於中聯油脂公司停工，國內供需尚待補足，10月1日起，新增調降國內大豆沙拉油及飼料用豆粕6個月，同樣至明年3月底。

1,809億撥補台電中油 政院：不吸收油價95無鉛恐逾45元

行政院9月提出今年度追加預算，其中編列1,809億元撥補台電、中油及相關石油業者，另編列2,338億元增資中油，引發立法院在野黨質疑。行政院發言人李慧芝1日表示，國營事業近年承擔穩定物價任務，若未吸收油氣成本、按照實際成本反映價格，95無鉛汽油每公升恐超過45元，家用桶裝瓦斯每桶恐超過970元，將對家庭及餐飲等業者造成衝擊。

10月傳產投資聚焦三主軸 旺季、低基期、防禦三路並進

10月傳產投資聚焦旺季效應、低基期反彈及高股息防禦三大主軸，法人看好重電、散裝航運、鋼鐵、零售百貨等旺季族群，另留意塑化低基期轉型契機，以及壽險型金控在高利率、股市熱絡下的配息潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。