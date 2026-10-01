救中油台電！中油年底負債比達98% 政院撥1,809億元、增資中油2,338億

今年中東局勢動盪影響能源價格，國際石油及天然氣價格震盪走高，遠高於2025年8月編列的2026年度預估金額，行政院院會今（1）日聽取經濟部報告編列追加預算撥補台電、中油及生產LPG相關石油業者2026年吸收的價差1,809.35億元；另編列增資中油2,338.34億元，改善其財務結構，持續投入必要建設，包括洲際接收站等基礎設施。

經濟部今日表示，這次追加預算有三大重點，第一為補助中油吸收未足額調升油氣價格所需經費、第二是補助台電吸收未足額調升電價所需經費、第三補助中油及相關石油業者吸收未足額調升家用液化石油氣等所需經費。

經濟部表示，同時為減少對民眾的生活影響，經濟部將努力爭取預算，並宣布民生用天然氣及桶裝瓦斯將凍漲到年底，電價則俟立法院追加預算審議情形再決定調整，希望國會及各界支持預算撥補國營事業。

經濟部說明，自2026年2月底美伊開戰以來，全球油氣供應劇減、現貨價格劇烈波動。經濟部第一時間即成立中東能源應變小組，持續檢視中油公司油氣安全存量，指示中油緊急採購油氣並維持高液位儲備，確保國內能源安全與民生供應無虞。為平穩物價，中油實施「專案平穩機制」，2026年油價21度凍漲、6度緩漲，桶裝瓦斯更自戰事伊始即凍漲迄今，充分發揮國營事業穩定物價與照顧民生之關鍵角色，但亦付出高額成本。

經濟部強調，中油及台電吸收的油氣成本大增，預算亟需立院支持，中油無法吸收油氣應調未調之差價，累積虧損將超過1,276億元，難以舉債，同時導致國際信評調降、採購議價能力大減，影響國內油氣供應的穩定性，在無法繼續維持低價供應油氣，購油購氣成本將由消費者負擔。

至於台電無法吸收國際氣價增加之成本，累積虧損將擴大至3,711億元，無法持續為國內產業及民生吸收成本上漲之衝擊。若沒有追加預算，中油和台電恐難持續扮演物價消波塊的角色，造成物價波動。

經濟部指出，中油公司配合政府能源轉型政策，長期吸收成本、協助穩定物價，累積虧損已讓企業投資與償債能力承受壓力，年底預估負債比高達98%。透過增資來改善財務結構刻不容緩，讓中油有能力持續投入必要建設，包括台中廠三期、洲際接收站等能源基礎設施，是提升我國能源韌性的必要之舉。

經濟部表示，預算撥補是政府穩定物價的重要手段，本次追加預算編入油氣瓦斯的補貼費用，所以同時宣布凍漲民生瓦斯、天然氣價格至年底。此外，電價部分，係經電價審議會多方審酌後決定，其中，台電的財務與營運情況當然是重要考量因素之一，期盼社會各界共同支持以政府預算補貼全民用電成本，除可健全台電財務，持續投注多元電力建設，確保我國穩定供電外，更有助電價審議會審酌穩定電價、民生物價及產業發展。