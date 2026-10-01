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政院拍板原物料減稅延長 中聯停工 大豆油、豆粕也免稅六個月

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
受中聯油脂食安事件影響，政院拍板新增大豆油及豆粕降稅至明年3月底。聯合報系資料照
受中聯油脂食安事件影響，政院拍板新增大豆油及豆粕降稅至明年3月底。聯合報系資料照

有鑒於中東情勢仍不穩定，行政院穩定物價小組日前拍板，將關鍵原物料稅負減徵措施延長6個月至明年3月底，行政院會今日通過相關相關提案。此外，有鑒於中聯油脂公司停工，國內供需尚待補足，10月1日起，新增調降國內大豆沙拉油及飼料用豆粕6個月，同樣至明年3月底。

行政院長卓榮泰指示，請穩定物價小組持續掌握國內外關鍵原物料及重要大宗民生物資市場供需的變化及趨勢，並滾動檢討因應作為，確保民生物價穩定。

財政部今日赴行政院會「穩定物價大宗物資延長降稅等措施報告」，此降稅措施起因於COVID-19疫情、俄烏戰事爆發及美伊戰事爆發等因素，造成國際原物料及運費上漲，加上全球供應鏈瓶頸造成物價波動，因此啟動。

政府自2021年12月1日起至2026年9月30日期間，陸續機動調降進口黃豆、小麥及玉米之營業稅，水泥、汽(柴)油、液化石油氣之貨物稅，與進口牛肉、小麥、烘焙用奶粉、奶油及無水奶油等貨品關稅稅率，共實施17波關鍵原物料稅負減徵措施。

財政部表示，實施降稅措施以來，消費者物價指數（CPI）年增率約2%，115年1至8月CPI平均增率1.84%，減徵措施已具成效，但美伊衝突再度升高，中東情勢仍具高度不確定性，為提前因應國際能源價格波動風險及遞延效應，並穩定整體民生物資價格，因此報請行政院核定並公告自115年10月1日起至116年3月31日止，繼續延長降稅措施。

財政部進一步表示，另近期受中聯油脂公司停工影響，導致國內大豆沙拉油及飼料用豆粉（粕）供應減少，影響國內民生經濟，為協助穩定國內大豆沙拉油及飼料用豆粉（粕）供應並降低相關產業進口成本，且依據產業主管機關經濟部與農業部認定屬大宗物資範疇及機動調降關稅稅率之建議，爰依關稅法第71條規定，陳報行政院核定並公告自115年10月1日起，機動調降該2項貨品關稅稅率至免稅，為期6個月。

中聯 免稅 減稅

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