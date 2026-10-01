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無薪假增至2,621人 製造業占近九成

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部1日公布最新減班休息（無薪假）為220家、2,621人。上期9月16日為202家、2,508人。此次家數較上期增加18家，人數增加113人，原因是個別廠商訂單減少而實施。製造業169家、2,332人，占整體人數近九成；其中仍以金屬機電工業117家、1,730人為大宗。

上期通報企業中，有2家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有16名員工恢復原本勞動條件。此期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有66.8%的企業(147家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成 (79.2%，2,075人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

無薪假 製造業 勞動部

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