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小摩：五大利多帶動半導體投資價值回升 建議可重新布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

第3季全球金融市場受到通膨、利率政策及地緣政治等因素干擾，整體行情一度震盪加劇。然而進入9月後，隨著市場逐步消化不確定性因素，加上AI產業鏈需求持續升溫，投資情緒明顯轉趨樂觀，科技與半導體類股再度成為市場資金布局焦點。

摩根大通最新研究報告指出，AI與科技類股自6月以來經歷一波整理後，投資價值已逐步浮現，並建議投資人重新布局相關產業。主要原因包括評價面明顯修正、籌碼充分沉澱、資本支出上行趨勢延續、企業獲利動能穩健，以及AI商業化與變現案例持續增加等五大因素。

綜觀近一個月在台灣掛牌的日本ETF表現，截至9月30日，中信日本半導體（00954）及台新日本半導體（00951）漲幅均超過7%；中信日本商社（00955）以3.4%的漲幅緊追在後，野村日本東證（009812）及國泰日經225（00657）也皆有逾2%的漲幅，顯示資金明顯回流日本科技及大型權值股相關標的。

展望後市，小摩認為，AI基礎建設投資仍處於擴張階段。隨著大型雲端服務供應商2027年資本支出上看1.4兆美元，以及全球半導體設備出貨規模持續成長帶動下，半導體與半導體設備產業後市表現仍值得期待。其中，日本在半導體設備領域具備全球競爭優勢，東京威力科創、愛德萬測試等設備大廠有望受惠AI趨勢長期發展，投資價值值得持續關注。

此外，上游供應鏈，包括半導體設備、化學材料及相關關鍵零組件廠商，與終端客戶之間的合作關係亦持續深化。近期市場陸續傳出業者透過參與私募、共同開發技術及策略結盟等方式強化合作，顯示產業鏈整合程度正快速提升，合作深度更勝以往。在此趨勢下，供應商不僅能更早掌握客戶需求，訂單能見度也同步拉長，帶動市場對企業獲利成長的預期持續上修，相關利多正逐步反映在產業基本面之中。

00954經理人許家瑜表示，代理式AI（Agentic AI）已成為AI產業重要發展方向，並正加速滲透各類應用場景。除了Meta推出Muse，OpenAI等業者也持續擴展AI代理應用，市場預期AI將逐步從內容生成邁向任務執行與流程自動化階段，代理式AI具備全天候自主運作特性，可望帶動半導體及相關供應鏈商機持續擴大。與此同時，大型AI企業對基礎建設的投資力道仍持續加碼，支撐產業長期成長動能。

許家瑜指出，近期Anthropic於招股文件中揭露，未來數年將投入5,180億美元於雲端運算、算力平台及相關基礎設施建設，相較去年約73億美元的支出規模大幅增加，反映全球AI產業對算力與基礎建設需求仍處於快速擴張階段，也進一步提升半導體產業的需求能見度。

綜合來看，隨著AI應用持續普及、全球雲端業者資本支出維持高檔，以及半導體產業進入新一輪成長循環，許家瑜表示，持續看好半導體上游供應鏈、半導體設備、關鍵材料及AI基礎建設等相關受惠產業的長期發展潛力。

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