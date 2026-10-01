第四季勞動市場火熱 八成八企業準備徵才 65%打算加薪

台灣今年經濟成長率有望「破十」，加上部分產業仍面臨缺工潮，從企業主到上班族，該如何看待歲末經濟前景？對於求才、謀職計畫，會不會有影響？yes123求職網「馬年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，各大產業在「求才」方面，第四季屬於「外熱內溫」，八成八企業準備徵才，尤其是受惠AI產業供應鏈的外銷廠商，招募動作轉趨積極。

根據yes123求職網調查發現，與第三季相比，展望第四季景氣，企業樂觀度持續上揚，50.8%持平看待，樂觀的比率為31.6%，悲觀的占17.6%：把樂觀與悲觀比率相扣除後，得到的資方「淨樂觀比率」為+14%，去年同期則為+4.8%，相較上一季「淨樂觀比例」是+10.5%，「樂觀度」創下6季新高。

相形之下，對於Q4景氣，上班族保守面對。持平看待的54.7%，樂觀的25.7%，悲觀看待的有19.6%：將樂觀與悲觀比率相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比率」為+6.1%，去年同期則為-4.9%，相較Q3調查為+1.6%：連續兩季呈現正數，勞方「樂觀度」也創下七季的新高。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，外銷訂單連19紅，保持成長態勢，使得資方對今年第四季的景氣，轉趨樂觀看待，特別像是「出口導向」廠商；對於內需導向公司來說，還有多個連假加持，因此預估目前「民間消費力道」，依舊保持相當熱度。

針對2026年「前三季」的薪資水準，合計有63%企業表示「有替」員工加薪過，比率高於去年同期的59.9%，其中情況又分成：「有，但屬於績效加薪」占44.6%；「有，而且是全面加薪」則占18.4%，「齊頭式」調薪的公司仍屬少數。

至於接下來薪酬規劃，調查顯示，合計64.9%的企業在今年第四季有加薪計畫，也多於去年同期的58.3%，而且又分成：45.7%計畫「績效加薪」；僅有19.2%計畫「全面加薪」。對於預計加薪的幅度，平均值落在4.2%。

反之，再由勞工朋友的角度詢問，調查發現，僅有17.1%上班族在今年前三季，公司「有替」自己加薪過，比例略多於去年同期的15.8%。這也代表還有高達82.9%的勞工，在今年一到九月「沒有」被加薪。

整體來說，有88.3%企業在今年第四季有徵才計畫，雖然略少於Q3招募比率90.3%，但高於去年Q4的86.1%。

若以「產業別」進行交叉分析，Q4企業「徵才意願較高」的行業，依序為：「科技資訊」(94.4%)、「傳統製造業」(93.9%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(92.7%)，以及「批發零售與貿易」(90.9%)、「金融保險與會計統計」(90.5%)。

至於第四季應徵新員工的原因，主要依序為：「一直處於缺工狀態」(38.4%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(25.2%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(20.3%)、「公司擴點、展店而擴編」(16.1%)。