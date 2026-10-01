晶片、稀土待議 美中只是暫時休兵

川習會後，美、中對等降稅框架出爐，專家分析，ＡＩ晶片出口管制與稀土出口這兩個結構性議題才是決定美中長期關係走向的變數，美中貿易戰休兵至明年一月，目前看起來只是「暫時休兵」，而非和解。

普華商務法律事務所合夥律師李益甄指出，川習會後對外宣布的決議內容顯示，雙方暫時延長關稅與貿易報復措施的緩衝期，比較像為緊張的美中貿易關係按暫停鍵，對美國來說，是避開美國期中選舉壓力的操作。

尤其，美國今年消費者物價指數（ＣＰＩ）居高不下，中央大學經濟系教授吳大任認為，這項協議緩解美國通膨具有正面效果。他回顧數據指出，美國自三月受美伊衝突影響，ＣＰＩ年增率一度落在百分之三點二至百分之四點二的高檔區間；即便國際油價下跌，七、八月的ＣＰＩ年增率仍維持在百分之三點四的偏高水準。

因此，透過調降這些民生必需品的關稅，不僅能減輕美國家庭年底耶誕節慶送禮的採購負擔，更能有效遏止通膨情況持續惡化，這對美國民眾乃至於川普面臨的期中選舉，皆是正面利多。

李益甄指出，川普二點○以高關稅攻擊中國大陸，削弱大陸出口力量，同時對大陸施以科技管制，藉由關稅與出口管制，維持美國科技領先地位不受大陸影響；而大陸的報復手段，除了跟著提高關稅外，就是管制對高科技製造非常重要的稀土出口，以掐住美國的喉嚨。

外界對於此次川習會在貿易談判取得重大進展的期待落空，李益甄說，針對關鍵議題，看來雙方並無共識，「目前看來有點像是延長賽」，雙方談判既然暫時不會有結論，不如延到明年一月十日，暫緩期可讓企業有較長喘息時間，並可能促使部分貨物提前出貨，但這不等於貿易戰已經結束，這兩個月可以當作「留校察看」。

美中雙方談判後續仍具不確定性，李益甄表示，明年一月十日前若雙方在重大議題上談判氣氛良好，目前模式可能延續；但若關鍵談判破裂，關稅稅率仍可能再次提高。重點是現已難以期待雙方完全回到未加徵額外關稅、僅適用最惠國待遇（ＭＦＮ）稅率時代，加徵關稅恐怕已成長期存在的工具。