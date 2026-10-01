陳冲新書 論國際局勢

前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲出版新作《牧馬縱橫論是非》（The Art of Discernment，見圖，記者蘇健忠攝影），昨（30）日舉行新書發表會，這也是他第12本著作。陳冲在現場導讀40分鐘，從國際局勢與現代社會變遷出發，分享精闢洞見。

陳冲表示，面對當前複雜的地緣政治格局，必須務實看待國際現實，單打獨鬥已不可行，各方更需要尋求合作與因應之道。他指出，傳統侵略模式並未消失，只是隨時代演變，逐漸轉化為現代軍事與經濟施壓，從軍艦、大砲到導彈等手段，仍持續影響國際局勢。

陳冲指出，面對嚴峻情勢，我們缺乏如美國總統川普那樣足以單獨談判的實力。因此，我們不能再停留在被動觀察，而必須主動尋找夥伴，特別是經濟層面的盟友。

然而，陳冲也點出一個關鍵制約，若兩岸關係未能妥善處理，尋求經濟夥伴的努力將會困難重重。這本書的宗旨：「觀察事物的藝術」（Art of Discernment），正是為了能清晰看透這層複雜的因果關係，從而做出正確的戰略選擇。

陳冲表示，歷史上的侵略策略（牧馬）和結盟手段（合縱連橫）至今仍在不斷上演。他引用川普政府對格陵蘭的策略、中美關係定義、美國對傳統盟友加拿大的強硬態度，及多邊主義式微等案例，說明強權國家如何透過巧妙談判技巧與外交辭令實現其戰略目標。