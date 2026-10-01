大宗物資降稅再延半年

財政部今（1）日將在行政院會報告大宗物資降稅延長措施，將再延六個月至明年3月底，全力穩定物價；另立法院已開議，經濟部也將重申中油、台電穩定物價追加預算方案。

勞動部今日也將報告最低工資調整，明年最低月薪調升至30,900元、時薪205元，連11漲，由政院核定。

主計總處下周將公布9月消費者物價指數（CPI），預料將連續第五個月超過2%通膨警戒線，為穩定物價，行政院副院長鄭麗君日前召開會議，決議大宗物資稅負減徵措施再延長，財政部今日將於行政院會報告。

這波大宗物資減徵措施，自新冠肺炎疫情以來已進入第18波。包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅，免徵小麥進口關稅，奶油、烘焙用奶粉及牛肉關稅減半；汽油貨物稅每公升調降3.415元、柴油每公升調降1.995元，水泥及液化石油氣貨物稅也減半。

今年3月以來，中東衝突使油氣價格居高不下，中油持續吸收漲幅，穩定民生氣價；但對電業用戶則適度反映成本，中油昨日宣布，10月民生、工業用戶天然氣凍漲，電業用戶再漲9.68%。

因電業用戶氣價調漲，台電發電成本隨之攀升。政院編列今年追加預算，包含補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲經費1,014億元，補貼中油、台塑家用液化石油氣價格凍漲經費84億元，補貼台電電價凍漲經費711億元。不過立院在野黨團已放話將嚴審，經濟部今日將再度說明。